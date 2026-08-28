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Средние цены на бензин на Петербургской бирже снизились на 0,6%

Средние цены на бензин на Петербургской бирже снизились на 0,6% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Средние цены на бензин на Петербургской бирже снизились на 0,6%

Средние цены бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T14:14+0300

2026-08-28T14:14+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Средние цены бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизились на 0,6%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина АИ-92 в период с 24 по 28 августа снизилась до 72 110 рубля за тонну с 72 528 рубля на рабочей неделе с 17 по 21 августа. Таким образом, снижение составило 0,6%. Средняя цена бензина АИ-95 также снизилась на 0,6%, до 77 207 рублей за тонну с 77 671 рублей неделей ранее, а летнего дизельного топлива - до 75 095 рублей за тонну с 75 510 рублей.

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санкт-петербургская биржа, бензин, цены, топливо, рубль