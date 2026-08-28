Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средние цены на бензин на Петербургской бирже снизились на 0,6% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/tseny-872772469.html
Средние цены на бензин на Петербургской бирже снизились на 0,6%
Средние цены на бензин на Петербургской бирже снизились на 0,6% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Средние цены на бензин на Петербургской бирже снизились на 0,6%
Средние цены бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:14+0300
2026-08-28T14:16+0300
санкт-петербургская биржа
бензин
цены
топливо
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872772469.jpg?1787915808
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Средние цены бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизились на 0,6%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина АИ-92 в период с 24 по 28 августа снизилась до 72 110 рубля за тонну с 72 528 рубля на рабочей неделе с 17 по 21 августа. Таким образом, снижение составило 0,6%. Средняя цена бензина АИ-95 также снизилась на 0,6%, до 77 207 рублей за тонну с 77 671 рублей неделей ранее, а летнего дизельного топлива - до 75 095 рублей за тонну с 75 510 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербургская биржа, бензин, цены, топливо, рубль
Санкт-Петербургская биржа, Бензин, цены, топливо, рубль
14:14 28.08.2026 (обновлено: 14:16 28.08.2026)
 
Средние цены на бензин на Петербургской бирже снизились на 0,6%

Средние цены бензина на Петербургской бирже по итогам недели снизились на 0,6%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Средние цены бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизились на 0,6%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена бензина АИ-92 в период с 24 по 28 августа снизилась до 72 110 рубля за тонну с 72 528 рубля на рабочей неделе с 17 по 21 августа. Таким образом, снижение составило 0,6%.
Средняя цена бензина АИ-95 также снизилась на 0,6%, до 77 207 рублей за тонну с 77 671 рублей неделей ранее, а летнего дизельного топлива - до 75 095 рублей за тонну с 75 510 рублей.
 
Санкт-Петербургская биржаБензинценытопливорубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала