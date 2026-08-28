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Цены на какао-бобы в мире выросли на 5%

Цены на какао-бобы в мире выросли на 5% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы в мире выросли на 5%

Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу растут на 5%, показатель впервые с начала ноября прошлого года поднялся выше 6500 долларов за тонну, следует из... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:11+0300

2026-08-28T15:11+0300

2026-08-28T15:11+0300

рынок

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу растут на 5%, показатель впервые с начала ноября прошлого года поднялся выше 6500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 14.47 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы подскакивает на 5,35% относительно предыдущего закрытия - до 6503 долларов за тонну. Показатель находится выше 6500 долларов за тонну впервые с 5 ноября. Цены на какао-бобы растут шестой месяц подряд, суммарно за этот период котировки подскочили более чем вдвое, а только за август - на 20%.

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рынок