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В Мурманской области обнаружили новые запасы циркония - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Мурманской области обнаружили новые запасы циркония
В Мурманской области обнаружили новые запасы циркония - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области обнаружили новые запасы циркония
Россия в 2026 году уже получила фактический прирост запасов циркония в Мурманской области в размере 12 тысяч тонн, ожидается также прирост по бокситам,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:22+0300
2026-08-28T19:22+0300
россия
владивосток
александр козлов
минприроды
вэф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия в 2026 году уже получила фактический прирост запасов циркония в Мурманской области в размере 12 тысяч тонн, ожидается также прирост по бокситам, молибдену, урану и титану, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Приросты дефицитного сырья за счет недропользователей запланированы по бокситам - 320 тысяч тонн, молибдену - 3,3 тысячи тонн, урану - 20,8 тысячи тонн, титану - 165 тысяч тонн и цирконию - 12 тысяч тонн. По цирконию получены фактические приросты запасов в открытом месторождении Гора Южная в Мурманской области", - сказал он, комментируя планы по приросту запасов на 2026 год. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
19:22 28.08.2026
 
В Мурманской области обнаружили новые запасы циркония

Козлов: Россия получила прирост запасов циркония в Мурманской области в 12 тысяч тонн

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия в 2026 году уже получила фактический прирост запасов циркония в Мурманской области в размере 12 тысяч тонн, ожидается также прирост по бокситам, молибдену, урану и титану, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Приросты дефицитного сырья за счет недропользователей запланированы по бокситам - 320 тысяч тонн, молибдену - 3,3 тысячи тонн, урану - 20,8 тысячи тонн, титану - 165 тысяч тонн и цирконию - 12 тысяч тонн. По цирконию получены фактические приросты запасов в открытом месторождении Гора Южная в Мурманской области", - сказал он, комментируя планы по приросту запасов на 2026 год.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокАлександр КозловМинприродыВЭФ
 
 
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