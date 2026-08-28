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Россия нарастила импорт из Турции сладостей на основе сахара

Россия нарастила импорт из Турции сладостей на основе сахара - 28.08.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт из Турции сладостей на основе сахара

Турция в июле этого года до максимума с октября нарастила поставки в Россию сладостей, изготовленных на основе сахара, главным образом желейных и жевательных... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:25+0300

2026-08-28T19:25+0300

2026-08-28T19:34+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Турция в июле этого года до максимума с октября нарастила поставки в Россию сладостей, изготовленных на основе сахара, главным образом желейных и жевательных конфет, также немного вырос экспорт шоколада, а вот мучного - упал до минимума с ноября, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, в июле Турция экспортировала в РФ сладостей, сделанных на основе сахара, на 2,2 миллиона долларов - это стало максимумом с октября прошлого года. За месяц стоимость поставок увеличилась на 11%, а в годовом выражении сократилась на 26,6%. По большей части это были желейные и жевательные кондитерские изделия - их Россия купила у Турции на 1,3 миллиона евро в июле. Также заметными были поставки марципана, нуги и кондитерских масс (245,6 тысячи долларов) и жвачек (209,9 тысячи). Кроме того в июле турецкие кондитеры отправили в РФ шоколада и других изделий с содержанием какао на 3,1 миллиона долларов. Это на 9% больше, чем в июне, но в 2,1 раза меньше, чем год назад. Главным образом это были какао-порошок - на 1,2 миллиона долларов, сладости из шоколада с начинкой - на 718 тысяч и шоколадные конфеты - на 355 тысяч. В то же время за июль сократились поставки из Турции в РФ мучного, пирожных, печенья, вафель и аналогичных продуктов - на 12%, до 4,8 миллиона долларов. Хотя в годовом выражении произошел рост на 26%. В основном это были пироги, киши, пиццы или другие подобные продукты - на 1,7 миллиона долларов, чипсы и другие снеки - на 1,3 миллиона, а также вафли - на 630 тысяч.

турция

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бизнес, россия, турция