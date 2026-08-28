https://1prime.ru/20260828/ubytok-872760082.html

Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил в девять раз

Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил в девять раз - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил в девять раз

Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО по итогам первого полугодия подскочил более чем в девять раз, до 30,136 миллиарда рублей, следует... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

финансы

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872760082.jpg?1787901384

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО по итогам первого полугодия подскочил более чем в девять раз, до 30,136 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Убыток предприятия за те же шесть месяцев прошлого года составил 3,249 миллиарда рублей. Выручка достигла 149,4 миллиарда рублей, снизившись примерно на 37%. Валовая прибыль уменьшилась на 61%, до 22,76 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения за отчетный период составил 37,947 миллиарда рублей, что примерно в 11,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года - 3,256 миллиарда. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес