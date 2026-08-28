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Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил в девять раз - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил в девять раз
Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил в девять раз - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил в девять раз
Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО по итогам первого полугодия подскочил более чем в девять раз, до 30,136 миллиарда рублей, следует... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
финансы
бизнес
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО по итогам первого полугодия подскочил более чем в девять раз, до 30,136 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Убыток предприятия за те же шесть месяцев прошлого года составил 3,249 миллиарда рублей. Выручка достигла 149,4 миллиарда рублей, снизившись примерно на 37%. Валовая прибыль уменьшилась на 61%, до 22,76 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения за отчетный период составил 37,947 миллиарда рублей, что примерно в 11,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года - 3,256 миллиарда. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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финансы, бизнес
Финансы, Бизнес
10:16 28.08.2026
 
Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил в девять раз

Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам I полугодия подскочил более чем в девять раз

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО по итогам первого полугодия подскочил более чем в девять раз, до 30,136 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Убыток предприятия за те же шесть месяцев прошлого года составил 3,249 миллиарда рублей.
Выручка достигла 149,4 миллиарда рублей, снизившись примерно на 37%.
Валовая прибыль уменьшилась на 61%, до 22,76 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения за отчетный период составил 37,947 миллиарда рублей, что примерно в 11,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года - 3,256 миллиарда.
ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.
 
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