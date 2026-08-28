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Чистый убыток "Мечела" в I полугодии вырос на 2,4%

Чистый убыток "Мечела" в I полугодии вырос на 2,4% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Мечела" в I полугодии вырос на 2,4%

Чистый убыток "Мечела" по МСФО, приходящийся на акционеров, в первом полугодии 2026 года увеличился в 2,4% в годовом выражении и составил 41,471 миллиарда... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:31+0300

2026-08-28T13:31+0300

2026-08-28T14:41+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по МСФО, приходящийся на акционеров, в первом полугодии 2026 года увеличился в 2,4% в годовом выражении и составил 41,471 миллиарда рублей, следует из отчета компании.По итогам шести месяцев прошлого года чистый убыток достигал 40,511 миллиарда рублей. Выручка группы в первом полугодии текущего года снизилась на 23%, до 117,35 миллиарда рублей.Скорректированная EBITDA достигла отрицательных значений в 6,053 миллиарда рублей после положительного показателя в 5,692 миллиарда рублей годом ранее, рентабельность по EBITDA составила минус 5% с положительных 4% в прошлом году.Финансовые расходы снизились на 1,9% и составили 26,3 миллиарда рублей, в основном за счет снижения ключевой ставки Банка России. Операционный убыток сократился на 24,6%, до 17 миллиардов.Капитальные вложения "Мечела" в обновление и поддержание основных фондов без учета аренды составили 4,2 миллиарда рублей, что на 37,3% ниже, чем годом ранее. Чистый долг без пеней и штрафов на 30 июня составил 289,6 миллиарда рублей."С середины второго квартала российский рынок угля также перешел к подъему при поддержке как выросших внешних котировок, так и сезонного укрепления спроса на сталь. Это позволило нарастить добычу угля в целом и отгрузку наиболее маржинальных видов продукции – коксующегося угля (рядового и концентрата) и углей PCI полугодие к полугодию", - отметили в компании."Мечел" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 20 промышленных предприятий - производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

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