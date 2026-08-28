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Чистый убыток SFI по МСФО в первом полугодии составил 2,95 миллиарда рублей

Чистый убыток SFI по МСФО в первом полугодии составил 2,95 миллиарда рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток SFI по МСФО в первом полугодии составил 2,95 миллиарда рублей

Чистый убыток инвестиционного холдинга SFI по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 2,95 миллиарда рублей против прибыли в 5,86 миллиарда рублей за... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:50+0300

2026-08-28T20:50+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток инвестиционного холдинга SFI по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 2,95 миллиарда рублей против прибыли в 5,86 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах холдинга. "По итогам первого полугодия консолидированный чистый убыток группы составил 2,95 миллиарда рублей против чистой прибыли 5,86 миллиарда рублей годом ранее. При этом результат периода в значительной степени обусловлен разовой неденежной переоценкой инвестиции в страховой бизнес", - сообщил холдинг. Чистый процентный доход SFI вырос на 59% и составил 1,9 миллиарда рублей. Доля SFI в прибыли страховой компании ВСК составила 1,8 миллиарда рублей. "В рамках актуализации оценки балансовой стоимости инвестиции с учетом текущих рыночных условий холдинг провел тест на обесценение доли. По итогам тестирования было признано неденежное обесценение, которое не оказало влияния на денежные потоки и ликвидность SFI", - говорится в сообщении. Активы группы на 30 июня 2026 года составили 53,6 миллиарда рублей, капитал — 53,5 миллиарда рублей, в том числе капитал, приходящийся на акционеров ПАО "ЭсЭфАй", — 53,4 миллиарда рублей. Обязательства группы составили 0,1 миллиарда рублей. "Итоговый финансовый результат SFI за первое полугодие в значительной степени определили рыночные тренды: мы признали обесценение инвестиции в страховой бизнес и переоценили в соответствии с актуальной стоимостью наши вложения в публичную компанию. Эти корректировки носят неденежный характер и не влияют на денежные потоки и долговую нагрузку холдинга, которая остается незначительной", - сказал директор по связям с инвесторами SFI Антон Гольцман, чьи слова приводятся в сообщении. SFI - инвестиционный холдинг, владеющий и управляющий активами из различных отраслей российской экономики. Холдинг владеет 49% страховой компании ВСК, долей в 9,87% в компании "М.Видео" (через "дочку" SFI Capital).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, sfi, вск, м.видео