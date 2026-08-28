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Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом полугодии вырос в 2,2 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом полугодии вырос в 2,2 раза
Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом полугодии вырос в 2,2 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом полугодии вырос в 2,2 раза
Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-июне составил 9,244 миллиарда рублей, что примерно в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:35+0300
2026-08-28T21:38+0300
финансы
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-июне составил 9,244 миллиарда рублей, что примерно в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за январь-июнь уменьшилась в 2,4 раза - до 4,959 миллиарда рублей. Валовая прибыль также сократилась в 2,4 раза, составив 4,899 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 3,775 миллиарда рублей, снизившись в 2,76 раза. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 232,846 миллиарда рублей с 231,647 миллиарда рублей на конец 2025 года, краткосрочные обязательства увеличились до 9,804 миллиарда рублей с 8,589 миллиарда. Чистый убыток "Мечела" по МСФО, приходящийся на акционеров, в первом полугодии 2026 года увеличился в 2,4% в годовом выражении и составил 41,471 миллиарда рублей. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
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финансы
Финансы
21:35 28.08.2026 (обновлено: 21:38 28.08.2026)
 
Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом полугодии вырос в 2,2 раза

Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в I полугодии вырос в 2,2 раза, до 9,2 миллиарда рублей

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-июне составил 9,244 миллиарда рублей, что примерно в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за январь-июнь уменьшилась в 2,4 раза - до 4,959 миллиарда рублей. Валовая прибыль также сократилась в 2,4 раза, составив 4,899 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 3,775 миллиарда рублей, снизившись в 2,76 раза.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 232,846 миллиарда рублей с 231,647 миллиарда рублей на конец 2025 года, краткосрочные обязательства увеличились до 9,804 миллиарда рублей с 8,589 миллиарда.
Чистый убыток "Мечела" по МСФО, приходящийся на акционеров, в первом полугодии 2026 года увеличился в 2,4% в годовом выражении и составил 41,471 миллиарда рублей.
Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
 
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