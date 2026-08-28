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Чистый убыток "Металлоинвеста" по МСФО составил 9,858 миллиарда рублей

Чистый убыток "Металлоинвеста" по МСФО составил 9,858 миллиарда рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Металлоинвеста" по МСФО составил 9,858 миллиарда рублей

Чистый убыток "Металлоинвеста" по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 9,858 миллиарда рублей против прибыли в 30,573 миллиарда рублей за аналогичный... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T22:57+0300

2026-08-28T22:57+0300

2026-08-28T22:59+0300

бизнес

финансы

металлоинвест

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Металлоинвеста" по МСФО в первом полугодии 2026 года составил 9,858 миллиарда рублей против прибыли в 30,573 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. Выручка за шесть месяцев сократилась на 12,8% и составила 118,981 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 1,3%, до 117,395 миллиарда рублей. Операционная прибыль снизилась в 2,3 раза, до 16,07 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании на 30 июня текущего года увеличились до 535,274 миллиарда рублей против 360,205 миллиарда рублей на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 213,834 миллиарда рублей со 197,484 миллиарда рублей. "Металлоинвест" - ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 миллиарда тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). В ее состав входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком".

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бизнес, финансы, металлоинвест