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"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов
"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов
Украина рискует потерять пять миллиардов долларов финансовой помощи от МВФ и Евросоюза из-за затягивания переговоров и нежелания Киева принимать непопулярные... | 28.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украина рискует потерять пять миллиардов долларов финансовой помощи от МВФ и Евросоюза из-за затягивания переговоров и нежелания Киева принимать непопулярные законы, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью Bloomberg."Дыра в военном бюджете Украины неуклонно ширится, и Киев отчаянно пытается не упустить обещанную западными донорами помощь на миллиарды долларов", — отметили журналисты.По информации источника агентства, дефицит финансирования Украины в 2027 году, оцененный МВФ в 17,8% ВВП, может быть пересмотрен в сторону увеличения, поскольку вооруженный конфликт затягивается, а переговоры с донорами буксуют."Если Киев не выполнит взятые на себя обязательства, то рискует лишиться в общей сложности пяти миллиардов долларов от МВФ и ЕС, своего крупнейшего донора в этом году", — подчеркнули журналисты.Они уточнили, что основным камнем преткновения стал законопроект об отмене налоговых льгот на иностранные посылки — мера, которую требуют кредиторы, но которую украинский парламент не решается принять из-за социальной напряженности. Кроме того, в Киеве медлят с подписанием ранее принятых налоговых законопроектов и отказываются утвердить антикоррупционные меры, которых также потребовали доноры.Если Украина не выполнит обязательства перед МВФ, под угрозой окажется транш почти на 700 миллионов долларов, а также четыре миллиарда долларов от ЕС, которые страна должна получить в третьем квартале в рамках более обширного пакета на 104 миллиарда долларов на 2026–2027 годы, добавили в издании.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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мировая экономика, украина, мвф, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, МВФ, ЕС
"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов
Bloomberg: Украина рискует потерять пять миллиардов долларов из-за затягивания переговоров
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украина рискует потерять пять миллиардов долларов финансовой помощи от МВФ и Евросоюза из-за затягивания переговоров и нежелания Киева принимать непопулярные законы, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью Bloomberg.
"Дыра в военном бюджете Украины неуклонно ширится, и Киев отчаянно пытается не упустить обещанную западными донорами помощь на миллиарды долларов", — отметили журналисты.
По информации источника агентства, дефицит финансирования Украины
в 2027 году, оцененный МВФ
в 17,8% ВВП, может быть пересмотрен в сторону увеличения, поскольку вооруженный конфликт затягивается, а переговоры с донорами буксуют.
"Если Киев не выполнит взятые на себя обязательства, то рискует лишиться в общей сложности пяти миллиардов долларов от МВФ и ЕС,
своего крупнейшего донора в этом году", — подчеркнули журналисты.
Они уточнили, что основным камнем преткновения стал законопроект об отмене налоговых льгот на иностранные посылки — мера, которую требуют кредиторы, но которую украинский парламент не решается принять из-за социальной напряженности. Кроме того, в Киеве медлят с подписанием ранее принятых налоговых законопроектов и отказываются утвердить антикоррупционные меры, которых также потребовали доноры.
Если Украина не выполнит обязательства перед МВФ, под угрозой окажется транш почти на 700 миллионов долларов, а также четыре миллиарда долларов от ЕС, которые страна должна получить в третьем квартале в рамках более обширного пакета на 104 миллиарда долларов на 2026–2027 годы, добавили в издании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Военный оброк": в Польше назвали печальное следствие конфликта на Украине