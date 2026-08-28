Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260828/ukraina-872797693.html
"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов
"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов
Украина рискует потерять пять миллиардов долларов финансовой помощи от МВФ и Евросоюза из-за затягивания переговоров и нежелания Киева принимать непопулярные... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:08+0300
2026-08-28T22:22+0300
экономика
мировая экономика
украина
мвф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украина рискует потерять пять миллиардов долларов финансовой помощи от МВФ и Евросоюза из-за затягивания переговоров и нежелания Киева принимать непопулярные законы, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью Bloomberg."Дыра в военном бюджете Украины неуклонно ширится, и Киев отчаянно пытается не упустить обещанную западными донорами помощь на миллиарды долларов", — отметили журналисты.По информации источника агентства, дефицит финансирования Украины в 2027 году, оцененный МВФ в 17,8% ВВП, может быть пересмотрен в сторону увеличения, поскольку вооруженный конфликт затягивается, а переговоры с донорами буксуют."Если Киев не выполнит взятые на себя обязательства, то рискует лишиться в общей сложности пяти миллиардов долларов от МВФ и ЕС, своего крупнейшего донора в этом году", — подчеркнули журналисты.Они уточнили, что основным камнем преткновения стал законопроект об отмене налоговых льгот на иностранные посылки — мера, которую требуют кредиторы, но которую украинский парламент не решается принять из-за социальной напряженности. Кроме того, в Киеве медлят с подписанием ранее принятых налоговых законопроектов и отказываются утвердить антикоррупционные меры, которых также потребовали доноры.Если Украина не выполнит обязательства перед МВФ, под угрозой окажется транш почти на 700 миллионов долларов, а также четыре миллиарда долларов от ЕС, которые страна должна получить в третьем квартале в рамках более обширного пакета на 104 миллиарда долларов на 2026–2027 годы, добавили в издании.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260828/dizel-872789161.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_715629eaf96f7e8876b72208c60589d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, мвф, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, МВФ, ЕС
22:08 28.08.2026 (обновлено: 22:22 28.08.2026)
 
"Дыра в бюджете ширится": Украина рискует потерять пять миллиардов долларов

Bloomberg: Украина рискует потерять пять миллиардов долларов из-за затягивания переговоров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украина рискует потерять пять миллиардов долларов финансовой помощи от МВФ и Евросоюза из-за затягивания переговоров и нежелания Киева принимать непопулярные законы, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью Bloomberg.
"Дыра в военном бюджете Украины неуклонно ширится, и Киев отчаянно пытается не упустить обещанную западными донорами помощь на миллиарды долларов", — отметили журналисты.
По информации источника агентства, дефицит финансирования Украины в 2027 году, оцененный МВФ в 17,8% ВВП, может быть пересмотрен в сторону увеличения, поскольку вооруженный конфликт затягивается, а переговоры с донорами буксуют.
"Если Киев не выполнит взятые на себя обязательства, то рискует лишиться в общей сложности пяти миллиардов долларов от МВФ и ЕС, своего крупнейшего донора в этом году", — подчеркнули журналисты.
Они уточнили, что основным камнем преткновения стал законопроект об отмене налоговых льгот на иностранные посылки — мера, которую требуют кредиторы, но которую украинский парламент не решается принять из-за социальной напряженности. Кроме того, в Киеве медлят с подписанием ранее принятых налоговых законопроектов и отказываются утвердить антикоррупционные меры, которых также потребовали доноры.
Если Украина не выполнит обязательства перед МВФ, под угрозой окажется транш почти на 700 миллионов долларов, а также четыре миллиарда долларов от ЕС, которые страна должна получить в третьем квартале в рамках более обширного пакета на 104 миллиарда долларов на 2026–2027 годы, добавили в издании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
"Военный оброк": в Польше назвали печальное следствие конфликта на Украине
18:59
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАМВФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала