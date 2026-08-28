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СМИ: в крупной украинской сети супермаркетов ввели ограничения на продажу

СМИ: в крупной украинской сети супермаркетов ввели ограничения на продажу - 28.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: в крупной украинской сети супермаркетов ввели ограничения на продажу

Крупнейшая украинская сеть супермаркетов "АТБ" ввела ограничения на продажу в одни руки некоторых категорий товаров, сообщает издание "Страна.ua". | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T22:31+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Крупнейшая украинская сеть супермаркетов "АТБ" ввела ограничения на продажу в одни руки некоторых категорий товаров, сообщает издание "Страна.ua". "В крупнейшей украинской сети супермаркетов "АТБ" ... введены ограничения на продажу товаров в одни руки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным ресурса, новые правила касаются как покупок в магазинах, так и онлайн-заказов. Согласно данным, ограничения введены на бакалею, мясные и рыбные консервы, куриные яйца и некоторые другие категории товаров.

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бизнес, атб, украина, продукты