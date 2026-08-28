https://1prime.ru/20260828/uralkaliy-872791032.html
Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии упала на 54,2%
Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии упала на 54,2% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии упала на 54,2%
Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии снизилась на 54,2% и составила 50,472 миллиарда рублей против 110,195 миллиарда рублей годом ранее,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:24+0300
2026-08-28T19:24+0300
2026-08-28T19:24+0300
уралкалий
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии снизилась на 54,2% и составила 50,472 миллиарда рублей против 110,195 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка компании выросла на 6,3% - до 244,982 миллиарда рублей. Себестоимость продаж прибавила 1,1% и составила 145,868 миллиарда рублей.
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уралкалий
Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии упала на 54,2%
Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в I полугодии упала на 54,2%, до 50,472 млрд рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии снизилась на 54,2% и составила 50,472 миллиарда рублей против 110,195 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 6,3% - до 244,982 миллиарда рублей. Себестоимость продаж прибавила 1,1% и составила 145,868 миллиарда рублей.