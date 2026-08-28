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Президент Индонезии станет главным гостем ВЭФ, заявил Ушаков - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Президент Индонезии станет главным гостем ВЭФ, заявил Ушаков
Президент Индонезии станет главным гостем ВЭФ, заявил Ушаков - 28.08.2026, ПРАЙМ
Президент Индонезии станет главным гостем ВЭФ, заявил Ушаков
Президент Индонезии Прабово Субианто станет главным гостем Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:18+0300
2026-08-28T19:19+0300
вэф-2026
мировая экономика
индонезия
юрий ушаков
прабово субианто
владимир путин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто станет главным гостем Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в форуме. "На этот раз президент Индонезии господин Субианто - главный гость 11-го Восточного экономфорума", - сказал Ушаков журналистам. "В центральном событии будет пленарное заседание. Оно проводится 3 сентября, и на нем вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие президент Индонезии Субианто, премьер-министр Монголии Учрал, вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян", - сказал Ушаков журналистам.Ушаков отметил, что в этом году на форуме ожидается свыше пяти тысяч участников из порядка 70 стран. На площадку приедут деловые команды из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и ряда других стран АСЕАН. Основная тема форума - "Дальний Восток - развитие во благо людей". По словам помощника президента РФ, в рамках ВЭФ состоится более 70 деловых мероприятий, панельных дискуссий, круглых столов и бизнес-диалогов. В частности, пройдут бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Вьетнам, Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Монголия. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
40
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4.7
96
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мировая экономика, индонезия, юрий ушаков, прабово субианто, владимир путин, асеан, вэф
ВЭФ-2026, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Юрий Ушаков, Прабово Субианто, Владимир Путин, АСЕАН, ВЭФ
19:18 28.08.2026 (обновлено: 19:19 28.08.2026)
 
Президент Индонезии станет главным гостем ВЭФ, заявил Ушаков

Ушаков: президент Индонезии Прабово Субианто станет главным гостем ВЭФ-2026

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто станет главным гостем Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в форуме.
"На этот раз президент Индонезии господин Субианто - главный гость 11-го Восточного экономфорума", - сказал Ушаков журналистам.
"В центральном событии будет пленарное заседание. Оно проводится 3 сентября, и на нем вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие президент Индонезии Субианто, премьер-министр Монголии Учрал, вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков отметил, что в этом году на форуме ожидается свыше пяти тысяч участников из порядка 70 стран. На площадку приедут деловые команды из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и ряда других стран АСЕАН. Основная тема форума - "Дальний Восток - развитие во благо людей".
По словам помощника президента РФ, в рамках ВЭФ состоится более 70 деловых мероприятий, панельных дискуссий, круглых столов и бизнес-диалогов. В частности, пройдут бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Вьетнам, Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Монголия.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026Мировая экономикаИНДОНЕЗИЯЮрий УшаковПрабово СубиантоВладимир ПутинАСЕАНВЭФ
 
 
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