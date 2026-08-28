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На поездах "Аврора" установят усилители сигнала сотовой связи и интернета

На поездах "Аврора" установят усилители сигнала сотовой связи и интернета - 28.08.2026, ПРАЙМ

На поездах "Аврора" установят усилители сигнала сотовой связи и интернета

Усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца 2026 года, также ими... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T00:41+0300

2026-08-28T00:41+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца 2026 года, также ими планируется оснастить поезда "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород, пишет газета "Известия". "До конца 2026 года усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Также ими планируется оснастить поезда "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород", - говорится в статье. Отмечается, что проект запустили МТС совместно с Федеральной пассажирской компанией, а вслед за ними аналогичные решения тестируют "Билайн", "МегаФон" и Т2. Представитель Т2 Дарья Колесникова поделилась с газетой, что компания активно тестирует репитеры на поездах "Ласточка". А в "Билайне" отметили, что уже обеспечили стабильную связь во всех "Сапсанах" и прорабатывают решение для "Ласточек". "МегаФон", в свою очередь, предлагает готовое решение на базе технологии NaaS, которое протестировали на нескольких маршрутах. В "Сапсанах" после установки оборудования уверенный сигнал получили 55% пассажиров, а в опытной "Авроре" 4G был доступен на 96% пути, приводит газета данные МТС. Однако, как отмечают эксперты, репитеры лишь транслируют внутрь вагона то, что ловят снаружи. Если базовой станции вдоль путей нет - усиливать попросту нечего. По словам Олега Яблокова, проблема не новая: операторы строят вышки вдоль транспортных коридоров, но обеспечить непрерывное покрытие сложно и экономически затратно, поскольку железные дороги очень протяженные, а поезда постоянно перемещаются между зонами обслуживания станций. Как сообщили "Известиям" в РЖД, сотовая связь сегодня покрывает лишь около 30% российских железных дорог. В Минцифры в беседе с "Известиями" признали: на отдельных перегонах в малонаселенных и труднодоступных районах сигнал либо нестабилен, либо отсутствует совсем. Основные барьеры - это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость, добавили в РЖД.

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технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, нижний новгород, мтс, билайн, мегафон