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На поездах "Аврора" установят усилители сигнала сотовой связи и интернета - 28.08.2026, ПРАЙМ
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На поездах "Аврора" установят усилители сигнала сотовой связи и интернета
На поездах "Аврора" установят усилители сигнала сотовой связи и интернета - 28.08.2026, ПРАЙМ
На поездах "Аврора" установят усилители сигнала сотовой связи и интернета
Усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца 2026 года, также ими... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T00:41+0300
2026-08-28T00:41+0300
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мтс
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца 2026 года, также ими планируется оснастить поезда "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород, пишет газета "Известия". "До конца 2026 года усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Также ими планируется оснастить поезда "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород", - говорится в статье. Отмечается, что проект запустили МТС совместно с Федеральной пассажирской компанией, а вслед за ними аналогичные решения тестируют "Билайн", "МегаФон" и Т2. Представитель Т2 Дарья Колесникова поделилась с газетой, что компания активно тестирует репитеры на поездах "Ласточка". А в "Билайне" отметили, что уже обеспечили стабильную связь во всех "Сапсанах" и прорабатывают решение для "Ласточек". "МегаФон", в свою очередь, предлагает готовое решение на базе технологии NaaS, которое протестировали на нескольких маршрутах. В "Сапсанах" после установки оборудования уверенный сигнал получили 55% пассажиров, а в опытной "Авроре" 4G был доступен на 96% пути, приводит газета данные МТС. Однако, как отмечают эксперты, репитеры лишь транслируют внутрь вагона то, что ловят снаружи. Если базовой станции вдоль путей нет - усиливать попросту нечего. По словам Олега Яблокова, проблема не новая: операторы строят вышки вдоль транспортных коридоров, но обеспечить непрерывное покрытие сложно и экономически затратно, поскольку железные дороги очень протяженные, а поезда постоянно перемещаются между зонами обслуживания станций. Как сообщили "Известиям" в РЖД, сотовая связь сегодня покрывает лишь около 30% российских железных дорог. В Минцифры в беседе с "Известиями" признали: на отдельных перегонах в малонаселенных и труднодоступных районах сигнал либо нестабилен, либо отсутствует совсем. Основные барьеры - это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость, добавили в РЖД.
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технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, нижний новгород, мтс, билайн, мегафон
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, МТС, Билайн, Мегафон
00:41 28.08.2026
 
На поездах "Аврора" установят усилители сигнала сотовой связи и интернета

"Известия": усилители сотовой связи и интернета установят на всех поездах "Аврора"

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца 2026 года, также ими планируется оснастить поезда "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород, пишет газета "Известия".
"До конца 2026 года усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Также ими планируется оснастить поезда "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород", - говорится в статье.
Отмечается, что проект запустили МТС совместно с Федеральной пассажирской компанией, а вслед за ними аналогичные решения тестируют "Билайн", "МегаФон" и Т2.
Представитель Т2 Дарья Колесникова поделилась с газетой, что компания активно тестирует репитеры на поездах "Ласточка". А в "Билайне" отметили, что уже обеспечили стабильную связь во всех "Сапсанах" и прорабатывают решение для "Ласточек". "МегаФон", в свою очередь, предлагает готовое решение на базе технологии NaaS, которое протестировали на нескольких маршрутах.
В "Сапсанах" после установки оборудования уверенный сигнал получили 55% пассажиров, а в опытной "Авроре" 4G был доступен на 96% пути, приводит газета данные МТС.
Однако, как отмечают эксперты, репитеры лишь транслируют внутрь вагона то, что ловят снаружи. Если базовой станции вдоль путей нет - усиливать попросту нечего. По словам Олега Яблокова, проблема не новая: операторы строят вышки вдоль транспортных коридоров, но обеспечить непрерывное покрытие сложно и экономически затратно, поскольку железные дороги очень протяженные, а поезда постоянно перемещаются между зонами обслуживания станций.
Как сообщили "Известиям" в РЖД, сотовая связь сегодня покрывает лишь около 30% российских железных дорог.
В Минцифры в беседе с "Известиями" признали: на отдельных перегонах в малонаселенных и труднодоступных районах сигнал либо нестабилен, либо отсутствует совсем. Основные барьеры - это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость, добавили в РЖД.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНИЖНИЙ НОВГОРОДМТСБилайнМегафон
 
 
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