https://1prime.ru/20260828/veb-872783919.html

ВЭБ.РФ по МСФО получил чистую прибыль в 32,4 миллиарда рублей

ВЭБ.РФ по МСФО получил чистую прибыль в 32,4 миллиарда рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

ВЭБ.РФ по МСФО получил чистую прибыль в 32,4 миллиарда рублей

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 32,4 миллиарда рублей, это в 1,9... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:34+0300

2026-08-28T17:34+0300

2026-08-28T17:34+0300

финансы

банки

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d369226ca87e2dd20d6deb10dc95b80.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 32,4 миллиарда рублей, это в 1,9 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета госкорпорации. Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 113,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2025 года – 111,5 миллиарда рублей. Отмечается, что положительную динамику операционной прибыли определил рост доходов по основной банковской деятельности. Чистый процентный доход вырос почти в 1,4 раза, до 104,3 миллиарда рублей в связи с увеличением объема кредитного портфеля и опережающим ростом процентных доходов над стоимостью фондирования. Чистый комиссионный доход увеличился на 7,9%, до 17,7 миллиарда рублей. Расширение периметра группы и консолидация новых компаний в первом полугодии способствовало росту балансовых показателей. Активы ВЭБ.РФ по сравнению с началом года увеличились на 21,9% и по состоянию на 30 июня 2026 года составили 9,156 триллиона рублей. Основной рост произошел по статьям чистые инвестиции в лизинг (+570,6 миллиарда рублей), основные средства и активы в форме права пользования (+396,1 миллиарда рублей) и прочие нефинансовые активы (+306,9 миллиарда рублей). Кредиты клиентам с начала года выросли на 5,9% и составили 3,782 триллиона рублей. Гарантийный портфель практически не изменился с начала года и на 30 июня 2026 года составил 2,509 триллиона рублей. Обязательства группы с начала 2026 года увеличились на 22,9% и на 30 июня составили 7,891 триллиона рублей. В том числе на 44,3% вырос объем привлеченных средств банков, на 29,5% – объем выпущенных долговых ценных бумаг. Капитал группы за первое полугодие 2026 года вырос на 16,3% и на 30 июня 2026 года составил 1,266 триллиона рублей. "В результате включения АО "ГТЛК" в группу ВЭБ.РФ в первом полугодии 2026 года суммарный объем бизнеса группы институтов развития практически достиг 12 триллионов рублей. Показатели отчетности демонстрируют стабильность и финансовую устойчивость группы", – приводятся в сообщении госкорпорации слова первого зампредседателя ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, вэб