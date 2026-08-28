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Во Владивостоке в первые два дня ВЭФ ожидается небольшой дождь
Во Владивостоке в первые два дня ВЭФ ожидается небольшой дождь - 28.08.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке в первые два дня ВЭФ ожидается небольшой дождь
Небольшой дождь ожидается на острове Русском во Владивостоке в первые два дня Восточного экономического форума, далее погода прояснится. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:43+0300
2026-08-28T10:43+0300
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остров русский
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вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - ПРАЙМ. Небольшой дождь ожидается на острове Русском во Владивостоке в первые два дня Восточного экономического форума, далее погода прояснится.
По информации на погодном сайте для ВЭФ, который запустил Примгидромет, 1 сентября на острове Русском утром ожидается небольшой дождь, в течение дня переменная облачность. Ветер умеренный, днем 21-23 градуса тепла.
Второго сентября днем - переменная облачность и кратковременный дождь, ветер умеренный до сильного, 23-25 градусов тепла.
Согласно компьютерному прогнозу на сайте, 3 и 4 сентября будет ясно, без осадков, ветер слабый и умеренный, до +23 градусов.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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остров русский, владивосток, вэф
Остров Русский, Владивосток, ВЭФ
Во Владивостоке в первые два дня ВЭФ ожидается небольшой дождь
На острове Русском во Владивостоке в первые два дня ВЭФ ожидается небольшой дождь
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - ПРАЙМ. Небольшой дождь ожидается на острове Русском во Владивостоке в первые два дня Восточного экономического форума, далее погода прояснится.
По информации на погодном сайте для ВЭФ, который запустил Примгидромет, 1 сентября на острове Русском утром ожидается небольшой дождь, в течение дня переменная облачность. Ветер умеренный, днем 21-23 градуса тепла.
Второго сентября днем - переменная облачность и кратковременный дождь, ветер умеренный до сильного, 23-25 градусов тепла.
Согласно компьютерному прогнозу на сайте, 3 и 4 сентября будет ясно, без осадков, ветер слабый и умеренный, до +23 градусов.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.