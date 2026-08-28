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Во Владивостоке в первые два дня ВЭФ ожидается небольшой дождь

Во Владивостоке в первые два дня ВЭФ ожидается небольшой дождь - 28.08.2026, ПРАЙМ

Во Владивостоке в первые два дня ВЭФ ожидается небольшой дождь

Небольшой дождь ожидается на острове Русском во Владивостоке в первые два дня Восточного экономического форума, далее погода прояснится. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:43+0300

2026-08-28T10:43+0300

2026-08-28T10:43+0300

остров русский

владивосток

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - ПРАЙМ. Небольшой дождь ожидается на острове Русском во Владивостоке в первые два дня Восточного экономического форума, далее погода прояснится. По информации на погодном сайте для ВЭФ, который запустил Примгидромет, 1 сентября на острове Русском утром ожидается небольшой дождь, в течение дня переменная облачность. Ветер умеренный, днем 21-23 градуса тепла. Второго сентября днем - переменная облачность и кратковременный дождь, ветер умеренный до сильного, 23-25 градусов тепла. Согласно компьютерному прогнозу на сайте, 3 и 4 сентября будет ясно, без осадков, ветер слабый и умеренный, до +23 градусов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

остров русский

владивосток

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остров русский, владивосток, вэф