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Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026 - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026
Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026 - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026
Президент России Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026, которая пройдет 3 сентября во Владивостоке, сообщил помощник лидера... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:04+0300
2026-08-28T19:04+0300
вэф-2026
владивосток
владимир путин
юрий ушаков
вэф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026, которая пройдет 3 сентября во Владивостоке, сообщил помощник лидера государства Юрий Ушаков. "Центральным событием будет пленарное заседание, оно проводится 3 сентября", - рассказал журналистам Ушаков. В заседании вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Наш президент, как обычно, выступит с большой речью и затронет вопросы, весьма и весьма важные", - добавил помощник президента. Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин кратко пообщается со всеми участниками пленарного заседания перед его началом, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, чтобы выступить и потом ответить на вопросы. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главным гостем форума, по словам Ушакова, станет президент Индонезии Прабово Субианто. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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владивосток, владимир путин, юрий ушаков, вэф, россия
ВЭФ-2026, Владивосток, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ВЭФ, РОССИЯ
19:04 28.08.2026
 
Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026

Ушаков: Путин выступит с большой речью на сессии ВЭФ-2026, которая пройдет 3 сентября

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026, которая пройдет 3 сентября во Владивостоке, сообщил помощник лидера государства Юрий Ушаков.
"Центральным событием будет пленарное заседание, оно проводится 3 сентября", - рассказал журналистам Ушаков.
В заседании вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Наш президент, как обычно, выступит с большой речью и затронет вопросы, весьма и весьма важные", - добавил помощник президента.
Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин кратко пообщается со всеми участниками пленарного заседания перед его началом, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, чтобы выступить и потом ответить на вопросы.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главным гостем форума, по словам Ушакова, станет президент Индонезии Прабово Субианто. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ВладивостокВладимир ПутинЮрий УшаковВЭФРОССИЯ
 
 
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