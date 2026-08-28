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"Вертолеты России" за полгода получили 14 миллионов рублей прибыли

"Вертолеты России" за полгода получили 14 миллионов рублей прибыли - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Вертолеты России" за полгода получили 14 миллионов рублей прибыли

Прибыль АО "Вертолеты России" по МСФО за первое полугодие 2026 года составила 14 миллионов рублей против убытка в 9,2 миллиарда рублей за аналогичный период... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:32+0300

2026-08-28T17:32+0300

2026-08-28T17:32+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Прибыль АО "Вертолеты России" по МСФО за первое полугодие 2026 года составила 14 миллионов рублей против убытка в 9,2 миллиарда рублей за аналогичный период 2025 года, следует из отчета компании. "Прибыль/(убыток) за отчетный период. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 г - 14 миллионов рублей... За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 (пересмотренные данные) - (9 175 миллионов рублей)", - говорится в отчете. При этом выручка компании снизилась на 8,7%, составив 129,1 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 83,8%, до 883 миллионов рублей. "Вертолеты России" - российский вертолетостроительный холдинг, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг "Вертолеты России" входит в структуру Госкорпорации "Ростех".

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бизнес, финансы, россия, вертолеты россии, ростех