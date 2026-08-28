Консолидация в ожидании новостей

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи завершил основную торговую сессию четверга ростом на 0,97% до отметки 2091,39 пункта. Поддержку индексу оказывало продолжающееся ослабление рубля: доллар США торговался вблизи 86,04 рубля, юань — 12,80 рубля. Долларовый индекс РТС снизился на 0,98% и закрылся на уровне 766,63 пункта. Котировки нефти марки Brent закрепились ниже 89 долларов за баррель, в то время как котировки золота упали на 0,28% до 4610 долларов за унцию. Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,14%, опустившись до 113,34 пункта, что может свидетельствовать о сохранении осторожности инвесторов на долговом рынке."Фикс Прайс" опубликовал результаты за второй квартал 2026 года. Выручка выросла на 6,9% до 82,2 миллиарда рублей, чистая прибыль увеличилась на 15,7% до 2,6 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA прибавила 9,4% до 10 миллиардов рублей, рентабельность составила 12,2%. Долговая нагрузка выросла до 0,9х EBITDA против 0,7х на конец 2025 года. LFL-продажи ускорились до 3,7% за счет среднего чека, а общее число магазинов достигло 8077 (рост на 8,9%). Мы считаем результаты компании сильными: ключевые финансовые метрики растут, а сеть продолжает активно расширяться. Однако коммерческие и административные расходы (рост на 17%) опережают рост выручки, а долговая нагрузка увеличилась, поэтому ключевым вопросом остается способность компании улучшать результаты, в дальнейшем учитывая условия высокой конкуренции."Софтлайн" опубликовал результаты за второй квартал 2026 года. Оборот вырос на 27% до 28 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA прибавила 53% до 2,6 миллиарда рублей благодаря оптимизации затрат, в том числе за счет внедрения ИИ и повышения эффективности разработки. Чистая прибыль компании составила 815 миллионов рублей против убытка 832 миллионов рублей годом ранее. Долговая нагрузка выросла до 3,3х EBITDA против 3,1х на 31 марта 2026 года. Мы считаем, что компания демонстрирует уверенное восстановление — об этом свидетельствует выход в чистую прибыль и кратный рост EBITDA. Однако долговая нагрузка остается повышенной, и подтверждение прогноза по соотношению чистого долга к EBITDA на уровне не более 2х к концу 2026 года станет важным ориентиром для дальнейшей переоценки акций.Сегодня российские компании продолжат раскрывать финансовые результаты за первое полугодие 2026 года. Свои результаты представят МГКЛ, ГК "Мать и дитя", "Самолет", "Совкомфлот" и "РусГидро".Индекс МосБиржи торгуется нейтрально, удерживаясь около отметки 2100 пунктов. На наш взгляд, рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2100–2200 пунктов до появления новостей, которые определят дальнейшую траекторию движения.Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи завершил основную торговую сессию четверга ростом на 0,97% до отметки 2091,39 пункта. Поддержку индексу оказывало продолжающееся ослабление рубля: доллар США торговался вблизи 86,04 рубля, юань — 12,80 рубля. Долларовый индекс РТС снизился на 0,98% и закрылся на уровне 766,63 пункта. Котировки нефти марки Brent закрепились ниже 89 долларов за баррель, в то время как котировки золота упали на 0,28% до 4610 долларов за унцию. Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,14%, опустившись до 113,34 пункта, что может свидетельствовать о сохранении осторожности инвесторов на долговом рынке.
"Фикс Прайс" опубликовал результаты за второй квартал 2026 года. Выручка выросла на 6,9% до 82,2 миллиарда рублей, чистая прибыль увеличилась на 15,7% до 2,6 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA прибавила 9,4% до 10 миллиардов рублей, рентабельность составила 12,2%. Долговая нагрузка выросла до 0,9х EBITDA против 0,7х на конец 2025 года. LFL-продажи ускорились до 3,7% за счет среднего чека, а общее число магазинов достигло 8077 (рост на 8,9%). Мы считаем результаты компании сильными: ключевые финансовые метрики растут, а сеть продолжает активно расширяться. Однако коммерческие и административные расходы (рост на 17%) опережают рост выручки, а долговая нагрузка увеличилась, поэтому ключевым вопросом остается способность компании улучшать результаты, в дальнейшем учитывая условия высокой конкуренции.
"Софтлайн" опубликовал результаты за второй квартал 2026 года. Оборот вырос на 27% до 28 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA прибавила 53% до 2,6 миллиарда рублей благодаря оптимизации затрат, в том числе за счет внедрения ИИ и повышения эффективности разработки. Чистая прибыль компании составила 815 миллионов рублей против убытка 832 миллионов рублей годом ранее. Долговая нагрузка выросла до 3,3х EBITDA против 3,1х на 31 марта 2026 года. Мы считаем, что компания демонстрирует уверенное восстановление — об этом свидетельствует выход в чистую прибыль и кратный рост EBITDA. Однако долговая нагрузка остается повышенной, и подтверждение прогноза по соотношению чистого долга к EBITDA на уровне не более 2х к концу 2026 года станет важным ориентиром для дальнейшей переоценки акций.
Сегодня российские компании продолжат раскрывать финансовые результаты за первое полугодие 2026 года. Свои результаты представят МГКЛ, ГК "Мать и дитя", "Самолет", "Совкомфлот" и "РусГидро".
Индекс МосБиржи торгуется нейтрально, удерживаясь около отметки 2100 пунктов. На наш взгляд, рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2100–2200 пунктов до появления новостей, которые определят дальнейшую траекторию движения.
Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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