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"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию

"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию - 28.08.2026, ПРАЙМ

"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию

"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию - ключевые возможности приложения стали доступны в браузере, сообщила пресс-служба соцсети. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:54+0300

2026-08-28T12:54+0300

2026-08-28T12:54+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию - ключевые возможности приложения стали доступны в браузере, сообщила пресс-служба соцсети. В июле все сервисы, принадлежащие VK, пропали из Аpp Store. После этого российская соцсеть подала в Арбитражный суд Москвы иск против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. "ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию: ключевые возможности приложения стали доступны в браузере", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что мобильная версия получила обновленную навигацию, новый вид ленты и дополнительные инструменты для публикации контента. Основные разделы, включая клипы, поиск, мессенджер и ленту, также остались доступными. В ленте появились новые форматы контента, в отдельном разделе - "Поиск" с персональными рекомендациями по интересам. "Полноэкранный просмотр роликов получил привычный интерфейс приложения. В историях появилась возможность делиться разными типами контента - клипами, фотографиями и постами", - добавили в пресс-службе. Для доступа к мобильной версии необходимо открыть "ВКонтакте" в браузере на смартфоне или планшете.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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