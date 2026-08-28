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"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию - 28.08.2026, ПРАЙМ
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"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию
"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию - 28.08.2026, ПРАЙМ
"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию
"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию - ключевые возможности приложения стали доступны в браузере, сообщила пресс-служба соцсети. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:54+0300
2026-08-28T12:54+0300
технологии
россия
москва
вконтакте
apple
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию - ключевые возможности приложения стали доступны в браузере, сообщила пресс-служба соцсети. В июле все сервисы, принадлежащие VK, пропали из Аpp Store. После этого российская соцсеть подала в Арбитражный суд Москвы иск против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. "ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию: ключевые возможности приложения стали доступны в браузере", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что мобильная версия получила обновленную навигацию, новый вид ленты и дополнительные инструменты для публикации контента. Основные разделы, включая клипы, поиск, мессенджер и ленту, также остались доступными. В ленте появились новые форматы контента, в отдельном разделе - "Поиск" с персональными рекомендациями по интересам. "Полноэкранный просмотр роликов получил привычный интерфейс приложения. В историях появилась возможность делиться разными типами контента - клипами, фотографиями и постами", - добавили в пресс-службе. Для доступа к мобильной версии необходимо открыть "ВКонтакте" в браузере на смартфоне или планшете.
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192
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5
4.7
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технологии, россия, москва, вконтакте, apple
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, ВКонтакте, Apple
12:54 28.08.2026
 
"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию

"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию, ключевые возможности стали доступны в браузере

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию - ключевые возможности приложения стали доступны в браузере, сообщила пресс-служба соцсети.
В июле все сервисы, принадлежащие VK, пропали из Аpp Store. После этого российская соцсеть подала в Арбитражный суд Москвы иск против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.
"ВКонтакте" обновила мобильную веб-версию: ключевые возможности приложения стали доступны в браузере", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что мобильная версия получила обновленную навигацию, новый вид ленты и дополнительные инструменты для публикации контента. Основные разделы, включая клипы, поиск, мессенджер и ленту, также остались доступными. В ленте появились новые форматы контента, в отдельном разделе - "Поиск" с персональными рекомендациями по интересам.
"Полноэкранный просмотр роликов получил привычный интерфейс приложения. В историях появилась возможность делиться разными типами контента - клипами, фотографиями и постами", - добавили в пресс-службе.
Для доступа к мобильной версии необходимо открыть "ВКонтакте" в браузере на смартфоне или планшете.
 
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