https://1prime.ru/20260828/vladeltsy-872755413.html

Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля

Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ

Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля

Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, пишет газета "Ведомости". | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T06:50+0300

2026-08-28T06:50+0300

2026-08-28T06:50+0300

технологии

финансы

apple

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872755413.jpg?1787889045

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, пишет газета "Ведомости". Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Так, появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. "У банков пока не получается загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России", - пишет издание со ссылкой на два знакомых с ситуацией собеседника в финансовых организациях и один среди разработчиков приложений, об этом также знает собеседник в крупном банке. Отмечается, что из-за того, что большинство кредитных организаций в России находится под санкциями, Apple сразу распознает сетевую инфраструктуру РФ и отклоняет публикацию приложения. Есть проблема и со стороны ЦБ, так как, согласно действующим нормам, все программные решения, используемые для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты. По данным издания, на данный момент банки ищут решение, которе бы одновременно соответствовало требованиям ЦБ и могло быть интегрировано в мобильные приложения для пользователей iOS. Оплату в цифровых рублях с 1 сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, apple