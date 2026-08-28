Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/vladeltsy-872755413.html
Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля
Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ
Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля
Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, пишет газета "Ведомости". | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T06:50+0300
2026-08-28T06:50+0300
технологии
финансы
apple
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872755413.jpg?1787889045
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, пишет газета "Ведомости". Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Так, появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. "У банков пока не получается загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России", - пишет издание со ссылкой на два знакомых с ситуацией собеседника в финансовых организациях и один среди разработчиков приложений, об этом также знает собеседник в крупном банке. Отмечается, что из-за того, что большинство кредитных организаций в России находится под санкциями, Apple сразу распознает сетевую инфраструктуру РФ и отклоняет публикацию приложения. Есть проблема и со стороны ЦБ, так как, согласно действующим нормам, все программные решения, используемые для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты. По данным издания, на данный момент банки ищут решение, которе бы одновременно соответствовало требованиям ЦБ и могло быть интегрировано в мобильные приложения для пользователей iOS. Оплату в цифровых рублях с 1 сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, apple
Технологии, Финансы, Apple
06:50 28.08.2026
 
Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля

"Ведомости": владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, пишет газета "Ведомости".
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Так, появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
"У банков пока не получается загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России", - пишет издание со ссылкой на два знакомых с ситуацией собеседника в финансовых организациях и один среди разработчиков приложений, об этом также знает собеседник в крупном банке.
Отмечается, что из-за того, что большинство кредитных организаций в России находится под санкциями, Apple сразу распознает сетевую инфраструктуру РФ и отклоняет публикацию приложения. Есть проблема и со стороны ЦБ, так как, согласно действующим нормам, все программные решения, используемые для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты.
По данным издания, на данный момент банки ищут решение, которе бы одновременно соответствовало требованиям ЦБ и могло быть интегрировано в мобильные приложения для пользователей iOS.
Оплату в цифровых рублях с 1 сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.
Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.
 
ТехнологииФинансыApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала