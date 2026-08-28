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Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля
Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ
Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля
Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, пишет газета "Ведомости". | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T06:50+0300
2026-08-28T06:50+0300
2026-08-28T06:50+0300
технологии
финансы
apple
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, пишет газета "Ведомости".
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Так, появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
"У банков пока не получается загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России", - пишет издание со ссылкой на два знакомых с ситуацией собеседника в финансовых организациях и один среди разработчиков приложений, об этом также знает собеседник в крупном банке.
Отмечается, что из-за того, что большинство кредитных организаций в России находится под санкциями, Apple сразу распознает сетевую инфраструктуру РФ и отклоняет публикацию приложения. Есть проблема и со стороны ЦБ, так как, согласно действующим нормам, все программные решения, используемые для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты.
По данным издания, на данный момент банки ищут решение, которе бы одновременно соответствовало требованиям ЦБ и могло быть интегрировано в мобильные приложения для пользователей iOS.
Оплату в цифровых рублях с 1 сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.
Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.
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технологии, финансы, apple
Технологии, Финансы, Apple
Владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля
"Ведомости": владельцы смартфонов с iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, пишет газета "Ведомости".
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Так, появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
"У банков пока не получается загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России", - пишет издание со ссылкой на два знакомых с ситуацией собеседника в финансовых организациях и один среди разработчиков приложений, об этом также знает собеседник в крупном банке.
Отмечается, что из-за того, что большинство кредитных организаций в России находится под санкциями, Apple сразу распознает сетевую инфраструктуру РФ и отклоняет публикацию приложения. Есть проблема и со стороны ЦБ, так как, согласно действующим нормам, все программные решения, используемые для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты.
По данным издания, на данный момент банки ищут решение, которе бы одновременно соответствовало требованиям ЦБ и могло быть интегрировано в мобильные приложения для пользователей iOS.
Оплату в цифровых рублях с 1 сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.
Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.