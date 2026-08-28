https://1prime.ru/20260828/vlasti-872769799.html

"Без львят и тигрят": в России хотят урегулировать торговлю диких животных

"Без львят и тигрят": в России хотят урегулировать торговлю диких животных - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Без львят и тигрят": в России хотят урегулировать торговлю диких животных

Власти России хотят законодательно урегулировать онлайн-торговлю дикими животными, чтобы избежать ситуаций, когда граждане содержат дома, например, львят или... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:37+0300

2026-08-28T13:37+0300

2026-08-28T13:46+0300

бизнес

россия

владивосток

александр козлов

минприроды

росприроднадзор

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872769799.jpg?1787913962

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Власти России хотят законодательно урегулировать онлайн-торговлю дикими животными, чтобы избежать ситуаций, когда граждане содержат дома, например, львят или тигрят, хотя это запрещено, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Минприроды и Росприроднадзор совместно с Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзором и Минфином прорабатывают вопрос о законодательном урегулировании торговли дикими животными на электронных площадках и о внесудебном порядке блокировки сведений о такой торговле", - сказал он. Министр напомнил, что закон об ответственном обращении с животными запрещает содержание и использование животных, включенных в специальный перечень. В него входит множество видов и групп животных - от ядовитых змей до крупных приматов, медведей и волков. По словам Козлова, случаи нарушения этих требований не носят массового характера. "Однако отдельные инциденты, например, содержание львят или тигрят действительно периодически происходят и получают резонанс. Такие ситуации, безусловно, непозволительны. Росприроднадзор конфискует животных", - добавил он. Таким образом, подчеркнул министр, если содержание животного запрещено, то и его свободная продажа, особенно в интернете, где невозможно проверить ни происхождение, ни документы, ни условия содержания, должна быть либо ограничена, либо прозрачна для надзорных органов. Однако, если так называемое "экзотическое животное" не входит в перечень запрещенных, его содержание вполне правомерно. Например, многие виды ящериц, черепахи и другие животные, не представляющие опасности для человека и не включенные в перечень, могут находиться на содержании граждан без нарушения закона, пояснил министр. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, александр козлов, минприроды, росприроднадзор, минцифры