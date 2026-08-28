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"Без львят и тигрят": в России хотят урегулировать торговлю диких животных
"Без львят и тигрят": в России хотят урегулировать торговлю диких животных - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Без львят и тигрят": в России хотят урегулировать торговлю диких животных
Власти России хотят законодательно урегулировать онлайн-торговлю дикими животными, чтобы избежать ситуаций, когда граждане содержат дома, например, львят или... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:37+0300
2026-08-28T13:37+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Власти России хотят законодательно урегулировать онлайн-торговлю дикими животными, чтобы избежать ситуаций, когда граждане содержат дома, например, львят или тигрят, хотя это запрещено, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Минприроды и Росприроднадзор совместно с Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзором и Минфином прорабатывают вопрос о законодательном урегулировании торговли дикими животными на электронных площадках и о внесудебном порядке блокировки сведений о такой торговле", - сказал он. Министр напомнил, что закон об ответственном обращении с животными запрещает содержание и использование животных, включенных в специальный перечень. В него входит множество видов и групп животных - от ядовитых змей до крупных приматов, медведей и волков. По словам Козлова, случаи нарушения этих требований не носят массового характера. "Однако отдельные инциденты, например, содержание львят или тигрят действительно периодически происходят и получают резонанс. Такие ситуации, безусловно, непозволительны. Росприроднадзор конфискует животных", - добавил он. Таким образом, подчеркнул министр, если содержание животного запрещено, то и его свободная продажа, особенно в интернете, где невозможно проверить ни происхождение, ни документы, ни условия содержания, должна быть либо ограничена, либо прозрачна для надзорных органов. Однако, если так называемое "экзотическое животное" не входит в перечень запрещенных, его содержание вполне правомерно. Например, многие виды ящериц, черепахи и другие животные, не представляющие опасности для человека и не включенные в перечень, могут находиться на содержании граждан без нарушения закона, пояснил министр. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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бизнес, россия, владивосток, александр козлов, минприроды, росприроднадзор, минцифры
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, Росприроднадзор, Минцифры
"Без львят и тигрят": в России хотят урегулировать торговлю диких животных
Козлов: власти хотят законодательно урегулировать онлайн-торговлю дикими животными
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Власти России хотят законодательно урегулировать онлайн-торговлю дикими животными, чтобы избежать ситуаций, когда граждане содержат дома, например, львят или тигрят, хотя это запрещено, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Минприроды и Росприроднадзор совместно с Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзором и Минфином прорабатывают вопрос о законодательном урегулировании торговли дикими животными на электронных площадках и о внесудебном порядке блокировки сведений о такой торговле", - сказал он.
Министр напомнил, что закон об ответственном обращении с животными запрещает содержание и использование животных, включенных в специальный перечень. В него входит множество видов и групп животных - от ядовитых змей до крупных приматов, медведей и волков.
По словам Козлова, случаи нарушения этих требований не носят массового характера.
"Однако отдельные инциденты, например, содержание львят или тигрят действительно периодически происходят и получают резонанс. Такие ситуации, безусловно, непозволительны. Росприроднадзор конфискует животных", - добавил он.
Таким образом, подчеркнул министр, если содержание животного запрещено, то и его свободная продажа, особенно в интернете, где невозможно проверить ни происхождение, ни документы, ни условия содержания, должна быть либо ограничена, либо прозрачна для надзорных органов.
Однако, если так называемое "экзотическое животное" не входит в перечень запрещенных, его содержание вполне правомерно. Например, многие виды ящериц, черепахи и другие животные, не представляющие опасности для человека и не включенные в перечень, могут находиться на содержании граждан без нарушения закона, пояснил министр.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.