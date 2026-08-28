https://1prime.ru/20260828/vlasti-872796017.html
Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики
Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики - 28.08.2026, ПРАЙМ
Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики
Правительство Румынии в пятницу продлило режим повышенной готовности в сфере энергетики до 30 сентября, отмечая риск регионального энергокризиса. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:14+0300
2026-08-28T21:14+0300
2026-08-28T21:14+0300
газ
румыния
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872796017.jpg?1787940867
КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Румынии в пятницу продлило режим повышенной готовности в сфере энергетики до 30 сентября, отмечая риск регионального энергокризиса.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности на 30 дней в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная.
"Правительство продлило до 30 сентября режим повышенной готовности в энергетике. Продление оправдано сохранением серьезного гидрологического дефицита на Дунае, увеличением потребления электроэнергии в часы пик, а также прогнозируемым снижением выработки электроэнергии за счет ветровой и солнечной энергии", - говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.
Кроме того, власти отмечают риск ограничения возможностей импорта в случае "возможного регионального энергетического кризиса". Во время действия этого режима госкомпания Transelectrica может применять специальные меры по защите национальной энергосистемы, которые включают в себя в том числе и ограничение потребления.
Основная уязвимость, выявленная властями, заключается в дефиците производства электроэнергии.
Ранее реакторы единственной в Румынии АЭС "Чернаводэ" были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае.
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, румыния
Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики
Правительство Румынии продлило режим повышенной готовности в энергетике до 30 сентября
КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Румынии в пятницу продлило режим повышенной готовности в сфере энергетики до 30 сентября, отмечая риск регионального энергокризиса.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности на 30 дней в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная.
"Правительство продлило до 30 сентября режим повышенной готовности в энергетике. Продление оправдано сохранением серьезного гидрологического дефицита на Дунае, увеличением потребления электроэнергии в часы пик, а также прогнозируемым снижением выработки электроэнергии за счет ветровой и солнечной энергии", - говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.
Кроме того, власти отмечают риск ограничения возможностей импорта в случае "возможного регионального энергетического кризиса". Во время действия этого режима госкомпания Transelectrica может применять специальные меры по защите национальной энергосистемы, которые включают в себя в том числе и ограничение потребления.
Основная уязвимость, выявленная властями, заключается в дефиците производства электроэнергии.
Ранее реакторы единственной в Румынии АЭС "Чернаводэ" были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае.