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Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики
Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики - 28.08.2026, ПРАЙМ
Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики
Правительство Румынии в пятницу продлило режим повышенной готовности в сфере энергетики до 30 сентября, отмечая риск регионального энергокризиса. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:14+0300
2026-08-28T21:14+0300
газ
румыния
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КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Румынии в пятницу продлило режим повышенной готовности в сфере энергетики до 30 сентября, отмечая риск регионального энергокризиса. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности на 30 дней в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная. "Правительство продлило до 30 сентября режим повышенной готовности в энергетике. Продление оправдано сохранением серьезного гидрологического дефицита на Дунае, увеличением потребления электроэнергии в часы пик, а также прогнозируемым снижением выработки электроэнергии за счет ветровой и солнечной энергии", - говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина. Кроме того, власти отмечают риск ограничения возможностей импорта в случае "возможного регионального энергетического кризиса". Во время действия этого режима госкомпания Transelectrica может применять специальные меры по защите национальной энергосистемы, которые включают в себя в том числе и ограничение потребления. Основная уязвимость, выявленная властями, заключается в дефиците производства электроэнергии. Ранее реакторы единственной в Румынии АЭС "Чернаводэ" были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае.
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газ, румыния
Газ, РУМЫНИЯ
21:14 28.08.2026
 
Власти Румынии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики

Правительство Румынии продлило режим повышенной готовности в энергетике до 30 сентября

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КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Румынии в пятницу продлило режим повышенной готовности в сфере энергетики до 30 сентября, отмечая риск регионального энергокризиса.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности на 30 дней в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная.
"Правительство продлило до 30 сентября режим повышенной готовности в энергетике. Продление оправдано сохранением серьезного гидрологического дефицита на Дунае, увеличением потребления электроэнергии в часы пик, а также прогнозируемым снижением выработки электроэнергии за счет ветровой и солнечной энергии", - говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.
Кроме того, власти отмечают риск ограничения возможностей импорта в случае "возможного регионального энергетического кризиса". Во время действия этого режима госкомпания Transelectrica может применять специальные меры по защите национальной энергосистемы, которые включают в себя в том числе и ограничение потребления.
Основная уязвимость, выявленная властями, заключается в дефиците производства электроэнергии.
Ранее реакторы единственной в Румынии АЭС "Чернаводэ" были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае.
 
ГазРУМЫНИЯ
 
 
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