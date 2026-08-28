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Внучка Шолохова отсудила 5 миллионов рублей у застройщика ЖК "Шолохов" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Внучка Шолохова отсудила 5 миллионов рублей у застройщика ЖК "Шолохов"
Внучка Шолохова отсудила 5 миллионов рублей у застройщика ЖК "Шолохов" - 28.08.2026, ПРАЙМ
Внучка Шолохова отсудила 5 миллионов рублей у застройщика ЖК "Шолохов"
Арбитражный суд Свердловской области по иску Марии Манохиной, внучки писателя Михаила Шолохова, взыскал 5 миллионов рублей с ООО "Специализированный застройщик... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:53+0300
2026-08-28T15:00+0300
бизнес
общество
роспатент
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области по иску Марии Манохиной, внучки писателя Михаила Шолохова, взыскал 5 миллионов рублей с ООО "Специализированный застройщик "Астра-Восток", строившего жилой комплекс "Шолохов" в Екатеринбурге, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск Манохиной, владеющей правами на товарный знак "Шолохов", был заявлен "о прекращении незаконного использования товарного знака" и о взыскании компенсации в размере более 47 миллионов рублей. Суд первой инстанции удовлетворил денежное требование частично. Из материалов дела усматривается, что "Парк-комплекс "Шолохов" в настоящее время называется "Парк-комплекс "Шелест-парк". По данным Роспатента, свой товарный знак "Шолохов" Манохина зарегистрировала в 2025 году для широкого перечня товаров и услуг, включая строительство.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, общество , роспатент
Бизнес, Общество , Роспатент
14:53 28.08.2026 (обновлено: 15:00 28.08.2026)
 
Внучка Шолохова отсудила 5 миллионов рублей у застройщика ЖК "Шолохов"

Суд взыскал 5 миллионов рублей с застройщика ЖК "Шолохов" по иску внучки писателя

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области по иску Марии Манохиной, внучки писателя Михаила Шолохова, взыскал 5 миллионов рублей с ООО "Специализированный застройщик "Астра-Восток", строившего жилой комплекс "Шолохов" в Екатеринбурге, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск Манохиной, владеющей правами на товарный знак "Шолохов", был заявлен "о прекращении незаконного использования товарного знака" и о взыскании компенсации в размере более 47 миллионов рублей. Суд первой инстанции удовлетворил денежное требование частично.
Из материалов дела усматривается, что "Парк-комплекс "Шолохов" в настоящее время называется "Парк-комплекс "Шелест-парк".
По данным Роспатента, свой товарный знак "Шолохов" Манохина зарегистрировала в 2025 году для широкого перечня товаров и услуг, включая строительство.
 
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