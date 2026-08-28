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Внучка Шолохова отсудила 5 миллионов рублей у застройщика ЖК "Шолохов"

Внучка Шолохова отсудила 5 миллионов рублей у застройщика ЖК "Шолохов" - 28.08.2026, ПРАЙМ

Внучка Шолохова отсудила 5 миллионов рублей у застройщика ЖК "Шолохов"

Арбитражный суд Свердловской области по иску Марии Манохиной, внучки писателя Михаила Шолохова, взыскал 5 миллионов рублей с ООО "Специализированный застройщик... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T14:53+0300

2026-08-28T14:53+0300

2026-08-28T15:00+0300

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области по иску Марии Манохиной, внучки писателя Михаила Шолохова, взыскал 5 миллионов рублей с ООО "Специализированный застройщик "Астра-Восток", строившего жилой комплекс "Шолохов" в Екатеринбурге, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск Манохиной, владеющей правами на товарный знак "Шолохов", был заявлен "о прекращении незаконного использования товарного знака" и о взыскании компенсации в размере более 47 миллионов рублей. Суд первой инстанции удовлетворил денежное требование частично. Из материалов дела усматривается, что "Парк-комплекс "Шолохов" в настоящее время называется "Парк-комплекс "Шелест-парк". По данным Роспатента, свой товарный знак "Шолохов" Манохина зарегистрировала в 2025 году для широкого перечня товаров и услуг, включая строительство.

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