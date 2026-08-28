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Путин заявил, что за рулем новой Volga комфортно
Путин заявил, что за рулем новой Volga комфортно - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин заявил, что за рулем новой Volga комфортно
Президент России Владимир Путин оценил новую Volga К50, отметив, что за рулем машины комфортно, а в салоне тихо. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:08+0300
2026-08-28T21:08+0300
2026-08-28T21:11+0300
бизнес
россия
нижний новгород
владимир путин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил новую Volga К50, отметив, что за рулем машины комфортно, а в салоне тихо. Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga и протестировал новый автомобиль бренда. "Комфортно, очень комфортно", - сказал Путин, управляя машиной. Также президент согласился, что в машине действительно тихо. "И в салоне тихо, правда. Приятно", - отметил глава государства.
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бизнес, россия, нижний новгород, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил новую Volga К50, отметив, что за рулем машины комфортно, а в салоне тихо.
Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga и протестировал новый автомобиль бренда.
"Комфортно, очень комфортно", - сказал Путин, управляя машиной.
Также президент согласился, что в машине действительно тихо.
"И в салоне тихо, правда. Приятно", - отметил глава государства.