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ВС направил на новое рассмотрение дело о мошенничестве с кредитом - 28.08.2026, ПРАЙМ
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ВС направил на новое рассмотрение дело о мошенничестве с кредитом
ВС направил на новое рассмотрение дело о мошенничестве с кредитом - 28.08.2026, ПРАЙМ
ВС направил на новое рассмотрение дело о мошенничестве с кредитом
Верховный суд России направил на новое рассмотрение дело жителя Краснодарского края, который добивался признания недействительным кредитного договора,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:50+0300
2026-08-28T10:53+0300
банки
финансы
россия
краснодарский край
верховный суд
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Верховный суд России направил на новое рассмотрение дело жителя Краснодарского края, который добивался признания недействительным кредитного договора, заключенного, по его словам, под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе суда. Мужчина, как рассказали в пресс-службе, заключил кредитный договор под влиянием мошенников, средства были похищены неустановленными лицами. Суды признали сделку недействительной и освободили жителя Краснодарского края от оплаты долга и процентов. В Верховный суд РФ с жалобой обратился банк, сославшись на то, что гражданин собственноручно подписал договор в офисе кредитной организации, о каком-либо принуждении со стороны третьих лиц не сообщал, напротив, все его действия указывали на личную заинтересованность в получении денежных средств. Кроме того, он несколько месяцев добровольно исполнял обязательства. "Коллегия по гражданским делам указала, что суды должны были установить, действовал ли истец в состоянии обмана или заблуждения. А также выяснить, заключил бы он договор, если бы разумно и объективно оценивал ситуацию и знал о действительном положении дел. Дело направлено на новое рассмотрение", - рассказали в пресс-службе.
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банки, финансы, россия, краснодарский край, верховный суд
Банки, Финансы, РОССИЯ, Краснодарский край, Верховный суд
10:50 28.08.2026 (обновлено: 10:53 28.08.2026)
 
ВС направил на новое рассмотрение дело о мошенничестве с кредитом

ВС направил на рассмотрение дело жителя Краснодарского края о мошенничестве с кредитом

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Верховный суд России направил на новое рассмотрение дело жителя Краснодарского края, который добивался признания недействительным кредитного договора, заключенного, по его словам, под влиянием мошенников, сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина, как рассказали в пресс-службе, заключил кредитный договор под влиянием мошенников, средства были похищены неустановленными лицами. Суды признали сделку недействительной и освободили жителя Краснодарского края от оплаты долга и процентов.
В Верховный суд РФ с жалобой обратился банк, сославшись на то, что гражданин собственноручно подписал договор в офисе кредитной организации, о каком-либо принуждении со стороны третьих лиц не сообщал, напротив, все его действия указывали на личную заинтересованность в получении денежных средств. Кроме того, он несколько месяцев добровольно исполнял обязательства.
"Коллегия по гражданским делам указала, что суды должны были установить, действовал ли истец в состоянии обмана или заблуждения. А также выяснить, заключил бы он договор, если бы разумно и объективно оценивал ситуацию и знал о действительном положении дел. Дело направлено на новое рассмотрение", - рассказали в пресс-службе.
 
БанкиФинансыРОССИЯКраснодарский крайВерховный суд
 
 
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