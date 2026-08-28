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ВТБ назначил ориентир по покупке миноритарной доли в "WB Банке" на сентябрь

ВТБ назначил ориентир по покупке миноритарной доли в "WB Банке" на сентябрь - 28.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ назначил ориентир по покупке миноритарной доли в "WB Банке" на сентябрь

Временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли (5%) в "WB Банке" и финтех-активах назначен на сентябрь, сообщил журналистам первый зампред ВТБ... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:54+0300

2026-08-28T09:54+0300

2026-08-28T09:54+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли (5%) в "WB Банке" и финтех-активах назначен на сентябрь, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в "WB Банке" и финтех-активах – сентябрь", - сообщил он он. "Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями", - добавил первый зампред ВТБ. Ранее, в мае, в пресс-службе Wildberries сообщали, что маркетплейс и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения.

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финансы, банки, россия, втб, wildberries