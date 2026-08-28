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ВТБ сохраняет цель получить чистую прибыль по МСФО на уровне 600 млрд руб
ВТБ сохраняет цель получить чистую прибыль по МСФО на уровне 600 млрд руб - 28.08.2026, ПРАЙМ
ВТБ сохраняет цель получить чистую прибыль по МСФО на уровне 600 млрд руб
ВТБ сохраняет цель получить чистую прибыль по МСФО на уровне 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
финансы
банки
втб
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет цель получить чистую прибыль по МСФО на уровне 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Цель по прибыли в 600 миллиардов рублей сохраняем", - сказал он.
В феврале ВТБ в своей презентации дал прогноз чистой прибыли по МСФО в размере 600-650 миллиардов рублей. Показатель по итогам прошлого года составил 502,1 миллиарда рублей.
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финансы, банки, втб
ВТБ сохраняет цель получить чистую прибыль по МСФО на уровне 600 млрд руб
ВТБ сохраняет цель получить чистую прибыль по МСФО на уровне 600 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет цель получить чистую прибыль по МСФО на уровне 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Цель по прибыли в 600 миллиардов рублей сохраняем", - сказал он.
В феврале ВТБ в своей презентации дал прогноз чистой прибыли по МСФО в размере 600-650 миллиардов рублей. Показатель по итогам прошлого года составил 502,1 миллиарда рублей.