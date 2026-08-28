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В ВТБ ожидают трехзначной прибыли по итогам III квартала

В ВТБ ожидают трехзначной прибыли по итогам III квартала - 28.08.2026, ПРАЙМ

В ВТБ ожидают трехзначной прибыли по итогам III квартала

В ВТБ ожидают трехзначной прибыли по итогам текущего квартала, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В ВТБ ожидают трехзначной прибыли по итогам текущего квартала, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Она будет точно трехзначной. Первая цифра в этой трехзначной величине будет единица", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Пьянов отметил, что в ВТБ будут измерять успех третьего квартала приближением к 400 миллиардам рублей прибыли по МСФО за девять месяцев 2026 года. "Я не могу это гарантировать, но для меня это фактор успеха третьего квартала", - добавил он. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за первое полугодие составила 225,2 миллиарда рублей.

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