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ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года
ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года - 28.08.2026, ПРАЙМ
ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года
ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца этого года, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца этого года, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"До конца года ожидаем сделку по продаже активов "Лабинского", - сказал он.
Пьянов также добавил, что соглашение об условиях с покупателем уже подписано.
Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами агрохолдинга "Покровский", в конце 2024 года. Банк тогда отмечал, что рассматривает сделку как инвестиционную и планирует в обозримый срок продать актив с прибылью.
Агрокомплекс "Лабинский" - многопрофильный холдинг, в сферу деятельности которого входит АПК и управление недвижимостью. Приоритетное направление - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.
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бизнес, банки, втб
ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года
ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца этого года, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"До конца года ожидаем сделку по продаже активов "Лабинского", - сказал он.
Пьянов также добавил, что соглашение об условиях с покупателем уже подписано.
Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами агрохолдинга "Покровский", в конце 2024 года. Банк тогда отмечал, что рассматривает сделку как инвестиционную и планирует в обозримый срок продать актив с прибылью.
Агрокомплекс "Лабинский" - многопрофильный холдинг, в сферу деятельности которого входит АПК и управление недвижимостью. Приоритетное направление - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.