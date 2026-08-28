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ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года

ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года - 28.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца года

ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца этого года, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что сможет продать агрокомплекс "Лабинский" до конца этого года, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "До конца года ожидаем сделку по продаже активов "Лабинского", - сказал он. Пьянов также добавил, что соглашение об условиях с покупателем уже подписано. Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами агрохолдинга "Покровский", в конце 2024 года. Банк тогда отмечал, что рассматривает сделку как инвестиционную и планирует в обозримый срок продать актив с прибылью. Агрокомплекс "Лабинский" - многопрофильный холдинг, в сферу деятельности которого входит АПК и управление недвижимостью. Приоритетное направление - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.

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