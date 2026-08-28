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В ВТБ не ожидают ухудшения ситуации с ликвидностью

В ВТБ не ожидают ухудшения ситуации с ликвидностью - 28.08.2026, ПРАЙМ

В ВТБ не ожидают ухудшения ситуации с ликвидностью

В ВТБ не ожидают ухудшения ситуации с ликвидностью после массового внедрения цифрового рубля с 1 сентября, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

банки

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В ВТБ не ожидают ухудшения ситуации с ликвидностью после массового внедрения цифрового рубля с 1 сентября, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Нет, не ожидаем. Переводы в цифровом рубле на первом этапе будут в ограниченном объеме, это новый инструмент для физических лиц и юридических лиц", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидают ли в ВТБ "давления" на ситуацию с ликвидностью после запуска цифрового рубля. Цифровой рубль - это новая форма валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Так, появится возможность открывать цифровые кошельки через мобильные приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.

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