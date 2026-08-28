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ВТБ ожидает сохранения курсов основных валют на текущем уровне

ВТБ ожидает сохранения курсов основных валют на текущем уровне - 28.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ ожидает сохранения курсов основных валют на текущем уровне

В ВТБ ожидают сохранения курсов основных валют к концу года на текущем уровне, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В ВТБ ожидают сохранения курсов основных валют к концу года на текущем уровне, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Мы ожидаем сохранение на текущем уровне курсов валют на конец года. Соответственно, мы четко понимаем, что платежный баланс и всплески спроса и всплески продажи выручки будут локально определять курсы", - сказал он. "Понятно, что, например, выпадение каких-то важных видов экспорта может краткосрочно негативно влиять на курс, но адаптивность российской экономики велика, и после нахождения альтернативных путей экспорта этих товаров может быть обратная ситуация", - также добавил первый зампред. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 24 копейки - до 12,77 рубля, доллара - на 1,67 рубля, до 85,95 рубля, евро - на 2,01 рубля, до 100,30 рубля.

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