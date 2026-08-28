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ВТБ в январе-июле нарастил кредитование юрлиц на 8,7% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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ВТБ в январе-июле нарастил кредитование юрлиц на 8,7%
ВТБ в январе-июле нарастил кредитование юрлиц на 8,7% - 28.08.2026, ПРАЙМ
ВТБ в январе-июле нарастил кредитование юрлиц на 8,7%
Группа ВТБ в январе-июле нарастила кредитование юрлиц на 8,7% - до 18,7 триллиона рублей, кредитование физлиц сократила на 4,7% - до 7 триллионов рублей,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
банки
финансы
втб
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-июле нарастила кредитование юрлиц на 8,7% - до 18,7 триллиона рублей, кредитование физлиц сократила на 4,7% - до 7 триллионов рублей, говорится в отчете банка. "Кредиты юридическим лицам составили 18,7 триллиона рублей, увеличившись на 0,7% в июле (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,3%) и увеличившись на 8,7% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,1%)", - сообщается в материалах. "Кредиты физическим лицам сократились на 1,1% в июле и на 4,7% с начала 2026 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 июля 2026 года составил 7 триллионов рублей", - добавляется там. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 июля 2026 года составил 28 триллионов рублей, увеличившись на 1,6% в июле (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,3%) и на 0,4% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки снижение составило 0,2%).
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банки, финансы, втб
Банки, Финансы, ВТБ
10:16 28.08.2026
 
ВТБ в январе-июле нарастил кредитование юрлиц на 8,7%

ВТБ в январе-июле нарастил кредитование юрлиц и физлиц на 8,7%

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-июле нарастила кредитование юрлиц на 8,7% - до 18,7 триллиона рублей, кредитование физлиц сократила на 4,7% - до 7 триллионов рублей, говорится в отчете банка.
"Кредиты юридическим лицам составили 18,7 триллиона рублей, увеличившись на 0,7% в июле (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,3%) и увеличившись на 8,7% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,1%)", - сообщается в материалах.
"Кредиты физическим лицам сократились на 1,1% в июле и на 4,7% с начала 2026 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 июля 2026 года составил 7 триллионов рублей", - добавляется там.
Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 июля 2026 года составил 28 триллионов рублей, увеличившись на 1,6% в июле (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,3%) и на 0,4% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки снижение составило 0,2%).
 
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