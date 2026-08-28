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"Яковлев" подал иск к "Финаму" на 5,2 миллиарда рублей

"Яковлев" подал иск к "Финаму" на 5,2 миллиарда рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Яковлев" подал иск к "Финаму" на 5,2 миллиарда рублей

Авиастроительное ПАО "Яковлев" направило в арбитражный суд Москвы иск к инвестиционной компании "Финам", ее основателю Виктору Ремше и немецкой Raikhlin... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:38+0300

2026-08-28T16:38+0300

2026-08-28T16:38+0300

бизнес

финам

пао "яковлев"

ростех

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Авиастроительное ПАО "Яковлев" направило в арбитражный суд Москвы иск к инвестиционной компании "Финам", ее основателю Виктору Ремше и немецкой Raikhlin Aircraft Engine Developments GmbH на сумму около 5,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 27 августа и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Несколько лет назад СМИ писали, что немецкая Raikhlin Aircraft Engine Developments GmbH, основанная Владимиром Райхлиным, занимается разработкой авиационного дизельного двигателя, и проект финансируется "Финамом". ПАО "Яковлев" входит в Объединенную авиационную корпорацию "Ростеха" и обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения (SJ-100, MC-21, Як-152).

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бизнес, финам, пао "яковлев", ростех