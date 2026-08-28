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Важен баланс: аналитики объяснили, что поможет снизить давление на рубль

Важен баланс: аналитики объяснили, что поможет снизить давление на рубль - 28.08.2026, ПРАЙМ

Важен баланс: аналитики объяснили, что поможет снизить давление на рубль

Рубль ближе к окончанию торгов пятницы перешел к снижению, завершив их "в минусе", следует из данных Московской биржи. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:53+0300

2026-08-28T19:53+0300

2026-08-28T19:53+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рубль ближе к окончанию торгов пятницы перешел к снижению, завершив их "в минусе", следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек и составил 12,9 рубля. Юань за рабочую неделю вырос на 56 копеек. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дешевел на 0,66%, до 87,94 доллара за баррель. Юань подскочил на 0,68%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 12,69–12,95 рубля, за неделю – 12,35–12,95 рубля. "Кроме завершения налогового периода, давление на курс рубля может оказывать сохраняющийся дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. С одной стороны, валютная выручка экспортеров по-прежнему ограничена санкциями и геополитикой. С другой, импортеры могут наращивать покупки валюты из-за увеличения потребления товаров и услуг гражданами и бизнесом, в том числе благодаря планомерному смягчению денежно-кредитных условий",- рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". К сентябрю для курса рубля в первую очередь будут важны баланс экспортных и импортных потоков, динамика цен на нефть, действия Минфина и общая ситуация на внешних рынках, делится Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". "Период налоговых выплат экспортеров способен снизить давление на рубль, поскольку предложение иностранной валюты со стороны экспортеров будет увеличиваться. Высокая ключевая ставка ЦБ также останется значимым фактором поддержки российской валюты", - добавляет она. Прогнозы В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85-87 рублей, юаня – 12,65-12,95 рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Скорее всего, уже в начале следующей недели мы увидим попытку преодоления юанем психологически важного уровня 13 рублей, заключает Бабин.

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рынок, валюта, рубль, курсы валют, юань, россия