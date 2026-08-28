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Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения - 28.08.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения, работа дизель-генераторов оптимизирована в целях экономии топлива, сообщила РИА Новости... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:21+0300
2026-08-28T18:21+0300
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энергодар
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения, работа дизель-генераторов оптимизирована в целях экономии топлива, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прервалось 20 августа, линия "Ферросплавная-1" отключилась в результате повреждения. Место повреждения находится на контролируемой Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питание. "Запорожская атомная электростанция уже девятые сутки обеспечивает собственные нужды за счет дизель-генераторов. Их работа оптимизирована таким образом, чтобы минимизировать расход топлива", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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киев, энергодар, европа, запорожская аэс
Киев, Энергодар, ЕВРОПА, Запорожская АЭС
18:21 28.08.2026
 
Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения

Директор по коммуникациям Яшина: ЗАЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения, работа дизель-генераторов оптимизирована в целях экономии топлива, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прервалось 20 августа, линия "Ферросплавная-1" отключилась в результате повреждения. Место повреждения находится на контролируемой Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питание.
"Запорожская атомная электростанция уже девятые сутки обеспечивает собственные нужды за счет дизель-генераторов. Их работа оптимизирована таким образом, чтобы минимизировать расход топлива", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
КиевЭнергодарЕВРОПАЗапорожская АЭС
 
 
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