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Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения - 28.08.2026, ПРАЙМ

Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения, работа дизель-генераторов оптимизирована в целях экономии топлива, сообщила РИА Новости... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:21+0300

2026-08-28T18:21+0300

2026-08-28T18:21+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения, работа дизель-генераторов оптимизирована в целях экономии топлива, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прервалось 20 августа, линия "Ферросплавная-1" отключилась в результате повреждения. Место повреждения находится на контролируемой Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питание. "Запорожская атомная электростанция уже девятые сутки обеспечивает собственные нужды за счет дизель-генераторов. Их работа оптимизирована таким образом, чтобы минимизировать расход топлива", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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киев, энергодар, европа, запорожская аэс