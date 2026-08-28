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Информации о сроках ремонта внешней линии ЗАЭС не поступало, заявила Яшина - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Информации о сроках ремонта внешней линии ЗАЭС не поступало, заявила Яшина
Информации о сроках ремонта внешней линии ЗАЭС не поступало, заявила Яшина - 28.08.2026, ПРАЙМ
Информации о сроках ремонта внешней линии ЗАЭС не поступало, заявила Яшина
Информации о сроках по началу ремонта и восстановления внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:55+0300
2026-08-28T18:55+0300
киев
энергодар
европа
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Информации о сроках по началу ремонта и восстановления внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прервалось 20 августа, линия "Ферросплавная-1" отключилась в результате повреждения. Место повреждения находится на контролируемой Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питание. "Что касается восстановления внешнего энергоснабжения, на данный момент информации о начале украинской стороной ремонтных работ и сроках восстановления линии нет", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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киев, энергодар, европа, запорожская аэс
Киев, Энергодар, ЕВРОПА, Запорожская АЭС
18:55 28.08.2026
 
Информации о сроках ремонта внешней линии ЗАЭС не поступало, заявила Яшина

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Яшина: информации о начале ремонта ЛЭП нет

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Информации о сроках по началу ремонта и восстановления внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прервалось 20 августа, линия "Ферросплавная-1" отключилась в результате повреждения. Место повреждения находится на контролируемой Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питание.
"Что касается восстановления внешнего энергоснабжения, на данный момент информации о начале украинской стороной ремонтных работ и сроках восстановления линии нет", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
КиевЭнергодарЕВРОПАЗапорожская АЭС
 
 
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