https://1prime.ru/20260828/zaes-872789006.html

Информации о сроках ремонта внешней линии ЗАЭС не поступало, заявила Яшина

Информации о сроках ремонта внешней линии ЗАЭС не поступало, заявила Яшина - 28.08.2026, ПРАЙМ

Информации о сроках ремонта внешней линии ЗАЭС не поступало, заявила Яшина

Информации о сроках по началу ремонта и восстановления внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:55+0300

2026-08-28T18:55+0300

2026-08-28T18:55+0300

киев

энергодар

европа

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862887152_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_55bba97ec0f6153bb0bc101f9f3e1fab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Информации о сроках по началу ремонта и восстановления внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прервалось 20 августа, линия "Ферросплавная-1" отключилась в результате повреждения. Место повреждения находится на контролируемой Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питание. "Что касается восстановления внешнего энергоснабжения, на данный момент информации о начале украинской стороной ремонтных работ и сроках восстановления линии нет", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

киев

энергодар

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, энергодар, европа, запорожская аэс