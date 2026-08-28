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Власти Армении продолжают подрывать сотрудничество с Россией, заявили в МИД

Власти Армении продолжают подрывать сотрудничество с Россией, заявили в МИД - 28.08.2026, ПРАЙМ

Власти Армении продолжают подрывать сотрудничество с Россией, заявили в МИД

Представители властей Армении продолжают тиражировать заявления, подрывающие сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:37+0300

2026-08-28T20:37+0300

2026-08-28T20:37+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Представители властей Армении продолжают тиражировать заявления, подрывающие сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания секретаря совета безопасности Армении Алена Симоняна. "С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. В дипведомстве подчеркнули, что высказывания Симоняна считают провокационными. По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас.

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россия, мировая экономика, армения, мария захарова, мид