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Центр мировой экономики сдвинулся с Запада на Восток, заявил Оверчук
Центр мировой экономики сдвинулся с Запада на Восток, заявил Оверчук - 28.08.2026, ПРАЙМ
Центр мировой экономики сдвинулся с Запада на Восток, заявил Оверчук
Центр мировой экономики сдвинулся с Запада на Восток, и Россия переориентировалась, улучшая инфраструктуру для обеспечения своей экономики новыми возможностями, | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:22+0300
2026-08-28T13:22+0300
2026-08-28T13:33+0300
россия
запад
иран
санкт-петербург
алексей оверчук
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Центр мировой экономики сдвинулся с Запада на Восток, и Россия переориентировалась, улучшая инфраструктуру для обеспечения своей экономики новыми возможностями, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Центр экономики мира сдвинулся, и это надо понимать. Он сдвинулся с Запада на Восток, и те процессы, которые мы развиваем у себя с точки зрения развития транспортно-логистической связей, они не идут в унисон с теми объективными процессами, которые существуют в мире", - отметил он, выступая в национальном центре "Россия" "Мы де-факто переориентировались на Восток и улучшаем нашу инфраструктуру для того, чтобы обеспечить нашу экономику наилучшими возможностями для выхода к этим рынкам - развивающимся рынкам, крупным рынкам", - добавил Оверчук. По словам вице-премьера, в этом контексте можно говорить о международном транспортном коридоре "Север - Юг". "Причем "Север - Юг" - это и западный маршрут, где у нас ведутся работы по строительству подготовки к участку, небольшому - 162 километров в Иране (Решт-Астара). Он позволяет нам от Санкт-Петербурга на поезде проехать до Бендер-Аббаса (портовый город на юге Ирана - ред.), и сегодня это происходит. Это исторические вещи, происходящие на наших глазах", - подчеркнул Оверчук.
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россия, запад, иран, санкт-петербург, алексей оверчук
РОССИЯ, ЗАПАД, ИРАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Оверчук
Центр мировой экономики сдвинулся с Запада на Восток, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: центр мировой экономики сдвинулся с Запада на Восток
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Центр мировой экономики сдвинулся с Запада на Восток, и Россия переориентировалась, улучшая инфраструктуру для обеспечения своей экономики новыми возможностями, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Центр экономики мира сдвинулся, и это надо понимать. Он сдвинулся с Запада на Восток, и те процессы, которые мы развиваем у себя с точки зрения развития транспортно-логистической связей, они не идут в унисон с теми объективными процессами, которые существуют в мире", - отметил он, выступая в национальном центре "Россия"
"Мы де-факто переориентировались на Восток и улучшаем нашу инфраструктуру для того, чтобы обеспечить нашу экономику наилучшими возможностями для выхода к этим рынкам - развивающимся рынкам, крупным рынкам", - добавил Оверчук.
По словам вице-премьера, в этом контексте можно говорить о международном транспортном коридоре "Север - Юг".
"Причем "Север - Юг" - это и западный маршрут, где у нас ведутся работы по строительству подготовки к участку, небольшому - 162 километров в Иране (Решт-Астара). Он позволяет нам от Санкт-Петербурга на поезде проехать до Бендер-Аббаса (портовый город на юге Ирана - ред.), и сегодня это происходит. Это исторические вещи, происходящие на наших глазах", - подчеркнул Оверчук.