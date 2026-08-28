https://1prime.ru/20260828/zaschita-872780832.html

Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2

Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2 - 28.08.2026, ПРАЙМ

Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2

Защита обжаловала арест первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости один из... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:49+0300

2026-08-28T16:49+0300

2026-08-28T16:49+0300

россия

ярославль

ярославская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872780832.jpg?1787924942

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Защита обжаловала арест первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Защита подала апелляционную жалобу на постановление об избрании Дураеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявила агентству пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, суд отправил в СИЗО первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого по шести эпизодам превышения должностных полномочий. В мае суд в Ярославле заключил под стражу заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2" Наталью Скибо, рассказали РИА Новости в Ярославском областном суде. Она обвиняется в совершении шести преступлений по той же статье, что и Дураев - превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности. ‎ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.

ярославль

ярославская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ярославль, ярославская область