Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2 - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/zaschita-872780832.html
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2 - 28.08.2026, ПРАЙМ
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2
Защита обжаловала арест первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости один из... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:49+0300
2026-08-28T16:49+0300
россия
ярославль
ярославская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872780832.jpg?1787924942
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Защита обжаловала арест первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Защита подала апелляционную жалобу на постановление об избрании Дураеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявила агентству пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, суд отправил в СИЗО первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого по шести эпизодам превышения должностных полномочий. В мае суд в Ярославле заключил под стражу заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2" Наталью Скибо, рассказали РИА Новости в Ярославском областном суде. Она обвиняется в совершении шести преступлений по той же статье, что и Дураев - превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности. ‎ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
ярославль
ярославская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ярославль, ярославская область
РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская область
16:49 28.08.2026
 
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2

Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2 Дураева

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Защита обжаловала арест первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Защита подала апелляционную жалобу на постановление об избрании Дураеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявила агентству пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, суд отправил в СИЗО первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого по шести эпизодам превышения должностных полномочий.
В мае суд в Ярославле заключил под стражу заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2" Наталью Скибо, рассказали РИА Новости в Ярославском областном суде. Она обвиняется в совершении шести преступлений по той же статье, что и Дураев - превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.
‎ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
 
РОССИЯЯРОСЛАВЛЬЯрославская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала