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Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2 - 28.08.2026, ПРАЙМ
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2
Защита обжаловала арест первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости один из... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:49+0300
2026-08-28T16:49+0300
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Защита обжаловала арест первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Защита подала апелляционную жалобу на постановление об избрании Дураеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявила агентству пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, суд отправил в СИЗО первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого по шести эпизодам превышения должностных полномочий.
В мае суд в Ярославле заключил под стражу заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2" Наталью Скибо, рассказали РИА Новости в Ярославском областном суде. Она обвиняется в совершении шести преступлений по той же статье, что и Дураев - превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
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РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская область
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2
Защита обжаловала арест первого заместителя гендиректора ТГК-2 Дураева
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Защита обжаловала арест первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Защита подала апелляционную жалобу на постановление об избрании Дураеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявила агентству пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, суд отправил в СИЗО первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого по шести эпизодам превышения должностных полномочий.
В мае суд в Ярославле заключил под стражу заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2" Наталью Скибо, рассказали РИА Новости в Ярославском областном суде. Она обвиняется в совершении шести преступлений по той же статье, что и Дураев - превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.