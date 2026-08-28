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Адвокат предостерегла от займов, которые ведут к потере жилья

Адвокат предостерегла от займов, которые ведут к потере жилья - 28.08.2026, ПРАЙМ

Адвокат предостерегла от займов, которые ведут к потере жилья

Самый распространенный и опасный миф, бытующий среди заемщиков, сводится к тому, что "квартиру не отнимут, если она у меня единственная". Иммунитет... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T03:03+0300

2026-08-28T03:03+0300

2026-08-28T03:03+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Самый распространенный и опасный миф, бытующий среди заемщиков, сводится к тому, что "квартиру не отнимут, если она у меня единственная". Иммунитет единственного жилья действительно закреплен в Гражданском процессуальном кодексе РФ, но у него есть исключения, рассказала агентству "Прайм" адвокат, руководитель корпоративной практики АБ “Соколов, Трусов и партнеры” Асият Алибекова.Классическое исключение из иммунитета — ипотека. Квартира, купленная в ипотеку, находится в залоге у банка, и при систематической просрочке кредитор вправе требовать ее продажи с торгов. Неважно, платили вы исправно десять лет из пятнадцати или больше. Как только просрочка становится систематической, банк запускает механизм взыскания.Второй случай — кредит под залог недвижимости. Некоторые банки выдают крупные потребительские кредиты под залог квартиры или дома. Внешне такие сделки не похожи на ипотеку, но в договоре залога квартира выступает в качестве обеспечения. При просрочке кредитор аналогичным образом вправе обратить на нее взыскание."Отдельная история, о которой редко говорят вслух, — заем у физического лица под залог недвижимости. С юридической точки зрения закон такие сделки не запрещает. Вы можете занять деньги у знакомого или родственника и оформить квартиру в залог через договор ипотеки, зарегистрированный в Росреестре. С этого момента у частного кредитора появляется ровно тот же объем прав, что и у банка", — пояснила Алибекова.Проблема здесь, как правило, даже не в злом умысле кредитора, а в иллюзии неформальности. Люди воспринимают такой заем как договоренность "по-соседски". Но Росреестр регистрирует залог независимо от того, кто выступает залогодержателем. А значит, правовые последствия для должника абсолютно идентичны. Квартиру заберут, и неважно, кому именно вы остались должны.Единственное, что по-настоящему защищает от потери крыши над головой, — это не мифический иммунитет, а трезвый расчет перед подписанием любого договора, где фигурирует слово "залог", заключила адвокат.

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