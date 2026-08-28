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Рынок никак не определится
Рынок никак не определится - 28.08.2026, ПРАЙМ
Рынок никак не определится
Индекс МосБиржи после падения в среду уже в четверг отбил все потери — бенчмарк снова вернулся на важные 2100 пунктов, и риск провала на круглые 2000 пунктов... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:43+0300
2026-08-28T09:43+0300
2026-08-28T09:43+0300
мнения аналитиков
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мосбиржа
втб
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после падения в среду уже в четверг отбил все потери — бенчмарк снова вернулся на важные 2100 пунктов, и риск провала на круглые 2000 пунктов вновь снизился. Фактор очередной смены сентимента — сигналы о подготовке к раунду переговоров по украинской проблематике в Женеве. Пока трейдеры осторожны — много раз обжигались, но если будет прогресс, то биржевики определятся с позициями, и индекс выберет направление "на север". А пока неопределенность сохраняется, и состоялось лишь купирование волны паники.Слабее рынка на неделе — акции ИТ-компании ВК и бумаги банка ВТБ обновили свои исторические минимумы: у 113 рублей и почти 49,5 рубля. Факторов распродаж много: высокие геополитические риски и санкции в высокотехнологичном секторе, неопределенность с дивидендами и допэмиссией в кейсе кредитной организации. Таргеты намного выше текущих — 200 рублей и 75 рублей соответственно, но пока лишь можно рассчитывать на технический отскок курсов из-за перепроданности.Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза-ап (+6% за период). Префы следуют за курсами инвалют, а последние взлетают на максимумы февраля аж 2025 года, отсюда и позитив в бумагах. Курс достиг наших расчетных 43 рублей, активные трейдеры от недавних 40 рублей быстро заработали и могли уже зафиксировать спекулятивный результат. Таргет стоимости тоже по 43 рубля.Рубль ускорил падение, курсы инвалют взлетели за сутки на 2%. Курс доллара почти по 86 рублей, евро у 100,3 рубля, юань подлетал к 12,9 рубля. Такое обычно перед локальным пиком, но в моменте по инерции нельзя исключать новых максимумов в долларе, евро и юане, хотя бы ненадолго. Потом вероятна коррекция по тренду с поддержками 85 рублей в долларе, 99 рублей по евро и 12,7 рубля в юане.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
женева
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Михаил Зельцер
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мнения аналитиков, рынок, женева, михаил зельцер, мосбиржа, втб, "бкс мир инвестиций"
Мнения аналитиков, Рынок, ЖЕНЕВА, Михаил Зельцер, Мосбиржа, ВТБ, "БКС Мир инвестиций"
Рынок никак не определится
Эксперт Зельцер: индекс вернулся к 2100, "префы" Сургутнефтегаза обновили максимумы
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"