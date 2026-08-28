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Аномальная жара лишила половину французских пастбищ кормового потенциала - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Аномальная жара лишила половину французских пастбищ кормового потенциала
Аномальная жара лишила половину французских пастбищ кормового потенциала - 28.08.2026, ПРАЙМ
Аномальная жара лишила половину французских пастбищ кормового потенциала
Аномальная жара и последовавшая за ней засуха лишили половину французских пастбищ 50% их кормового потенциала, заявила министр сельского хозяйства страны Анни... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:29+0300
2026-08-28T21:37+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
франция
европа
испания
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 28 авг – ПРАЙМ. Аномальная жара и последовавшая за ней засуха лишили половину французских пастбищ 50% их кормового потенциала, заявила министр сельского хозяйства страны Анни Женевар. Ранее Женевар сообщила, что сельское хозяйство Франции переживает глубокий кризис на фоне аномальной жары и вызванных ею засухи и лесных пожаров. Министр экологии Франции Моник Барбю заявляла, что экономический ущерб от аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро. "Французское сельское хозяйство переживает кризис исключительной серьезности… Один момент вызывает у нас особую озабоченность — это производство кормов. На половине пастбищ урожай кормов сократился на 50%, и это, разумеется, затрагивает вопрос о кормлении животных", - заявила Женевар в эфире радиостанции France Inter. По словам Женевар, последствия засухи коснулись пастбищ на всей территории Франции – как на материковой части, так и на заморских территориях. Глава французского минсельхоза отметила, что жара и засуха затронули не только потенциал пастбищ для выкорма животных, но также и овощеводство, лесоводство и в некоторой степени виноградарство. Агентство Франс Пресс ранее сообщило со ссылкой на официальный журнал Франции, что власти снизили требования для причисления твердых сыров к сортам Абонданс, Бофор и Конте и позволили фермерам ввести в рацион коров, чье молоко идет на их изготовление, больше корма из других регионов. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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сельское хозяйство, мировая экономика, франция, европа, испания, эммануэль макрон
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ИСПАНИЯ, Эммануэль Макрон
21:29 28.08.2026 (обновлено: 21:37 28.08.2026)
 
Аномальная жара лишила половину французских пастбищ кормового потенциала

Глава Минсельхоза Франции Женевар: засуха лишила половину пастбищ кормового потенциала

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ПАРИЖ, 28 авг – ПРАЙМ. Аномальная жара и последовавшая за ней засуха лишили половину французских пастбищ 50% их кормового потенциала, заявила министр сельского хозяйства страны Анни Женевар.
Ранее Женевар сообщила, что сельское хозяйство Франции переживает глубокий кризис на фоне аномальной жары и вызванных ею засухи и лесных пожаров. Министр экологии Франции Моник Барбю заявляла, что экономический ущерб от аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро.
"Французское сельское хозяйство переживает кризис исключительной серьезности… Один момент вызывает у нас особую озабоченность — это производство кормов. На половине пастбищ урожай кормов сократился на 50%, и это, разумеется, затрагивает вопрос о кормлении животных", - заявила Женевар в эфире радиостанции France Inter.
По словам Женевар, последствия засухи коснулись пастбищ на всей территории Франции – как на материковой части, так и на заморских территориях. Глава французского минсельхоза отметила, что жара и засуха затронули не только потенциал пастбищ для выкорма животных, но также и овощеводство, лесоводство и в некоторой степени виноградарство.
Агентство Франс Пресс ранее сообщило со ссылкой на официальный журнал Франции, что власти снизили требования для причисления твердых сыров к сортам Абонданс, Бофор и Конте и позволили фермерам ввести в рацион коров, чье молоко идет на их изготовление, больше корма из других регионов.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаФРАНЦИЯЕВРОПАИСПАНИЯЭммануэль Макрон
 
 
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