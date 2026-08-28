https://1prime.ru/20260828/zhkh-872776652.html

В Херсонской области усилят защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха

В Херсонской области усилят защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Херсонской области усилят защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха

Защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха усиливают в Херсонской области по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор региона Владимир... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:42+0300

2026-08-28T15:42+0300

2026-08-28T15:44+0300

общество

херсонская область

владимир сальдо

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872776652.jpg?1787921068

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха усиливают в Херсонской области по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "По поручению президента продолжаем усиливать защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха. Вместе с Минстроем и Минэнерго России прорабатываем меры пассивной защиты, проводим инвентаризацию и готовим порядок действий на случай повреждений инфраструктуры", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс". Кроме того, по его словам, параллельно определяются пункты временного размещения и обогрева. "Ищем все возможные варианты резервного энергоснабжения. Сейчас на государственных объектах и у организаций в наличии 908 генераторов", - подчеркнул губернатор. По его словам, необходимо подойти к предстоящему осенне-зимнему периоду готовыми к любым сценариям.

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , херсонская область, владимир сальдо, владимир путин