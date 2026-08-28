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В Херсонской области усилят защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха
В Херсонской области усилят защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области усилят защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха
Защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха усиливают в Херсонской области по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор региона Владимир... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:42+0300
2026-08-28T15:42+0300
2026-08-28T15:44+0300
общество
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха усиливают в Херсонской области по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "По поручению президента продолжаем усиливать защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха. Вместе с Минстроем и Минэнерго России прорабатываем меры пассивной защиты, проводим инвентаризацию и готовим порядок действий на случай повреждений инфраструктуры", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс". Кроме того, по его словам, параллельно определяются пункты временного размещения и обогрева. "Ищем все возможные варианты резервного энергоснабжения. Сейчас на государственных объектах и у организаций в наличии 908 генераторов", - подчеркнул губернатор. По его словам, необходимо подойти к предстоящему осенне-зимнему периоду готовыми к любым сценариям.
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общество , херсонская область, владимир сальдо, владимир путин
Общество , Херсонская область, Владимир Сальдо, Владимир Путин
В Херсонской области усилят защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха
Сальдо: в Херсонской области усилят защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха усиливают в Херсонской области по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"По поручению президента продолжаем усиливать защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха. Вместе с Минстроем и Минэнерго России прорабатываем меры пассивной защиты, проводим инвентаризацию и готовим порядок действий на случай повреждений инфраструктуры", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, параллельно определяются пункты временного размещения и обогрева.
"Ищем все возможные варианты резервного энергоснабжения. Сейчас на государственных объектах и у организаций в наличии 908 генераторов", - подчеркнул губернатор.
По его словам, необходимо подойти к предстоящему осенне-зимнему периоду готовыми к любым сценариям.