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Золото подешевело после заявлений главы ФРС США

Золото подешевело после заявлений главы ФРС США - 28.08.2026, ПРАЙМ

Золото подешевело после заявлений главы ФРС США

Стоимость золота в пятницу вечером снижается на 3% после комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша, следует из данных... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T21:23+0300

2026-08-28T21:23+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается на 3% после комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 21.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 152,41 доллара, или на 3,28% - до 4511,59 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,9% - до 66,725 доллара за унцию. В пятницу Уорш заявил, что летние показатели инфляции, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, не свидетельствуют о том, что базовые тенденции роста потребительских цен существенно улучшились. "Золото переживает сильное падение на фоне заявления председателя Уорша о том, что инфляция не замедляется существенно… Рынок будет оценивать исход сентябрьского заседания как "бросок монеты", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера металлов Тай Вона (Tai Wong). После заявлений главы ФРС рынки повысили ожидания повышения учетной ставки регулятора. По данным CME Group, около 62% ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%, в то время как днем ранее такое решение прогнозировали лишь 35% экспертов. Следующее заседание ФРС США пройдет 15-16 сентября. Неделю золото готовится завершить в минусе - с понедельника его стоимость опустилась более чем на 3%. При этом четыре предыдущие недели драгоценный металл дорожал. Стоимость серебра с начала недели также снизилась - на 2,6%.

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рынок, мировая экономика, сша, comex