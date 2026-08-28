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Каждый четвертый зумер воспринимает ИИ как друга, показало исследование

Каждый четвертый зумер воспринимает ИИ как друга, показало исследование - 28.08.2026, ПРАЙМ

Каждый четвертый зумер воспринимает ИИ как друга, показало исследование

Каждый четвертый зумер в мире воспринимает искусственный интеллект как друга, при этом меньше половины молодых людей принимают меры защиты при взаимодействии с... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:24+0300

2026-08-28T16:24+0300

2026-08-28T16:24+0300

технологии

общество

лаборатория касперского

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Каждый четвертый зумер в мире воспринимает искусственный интеллект как друга, при этом меньше половины молодых людей принимают меры защиты при взаимодействии с ИИ-сервисами, пишет "Лента.ру" со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении глобальное исследование "Лаборатории Касперского". "Значительная часть молодых людей поддерживают с ИИ теплые отношения: 27 процентов зумеров общаются с искусственным интеллектом как с другом и почти столько же (28 процентов) обсуждают с ним личные вопросы, которыми они предпочли бы не делиться с другими людьми ... При этом лишь 42 процента зумеров всегда принимают меры защиты при взаимодействии с сервисами ИИ", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование. Руководитель группы исследования технологий машинного обучения в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов в беседе с интернет-изданием отметил, что всем пользователям, вне зависимости от возраста, не стоит полностью доверять ИИ, так как даже крупные сервисы могут содержать уязвимости, которые могут привести к утечке данных. "Обязательно нужно вырабатывать такие привычки, как проверка информации, осторожное обращение с личной информацией и критическое осмысление полученных ответов", - предупредил Тушканов. Аналитики лаборатории посоветовали не загружать в ИИ-сервисы конфиденциальную информацию, в том и сведения о здоровье, перед использованием новой нейросети изучить, какие данные она собирает, как затем хранит их и обрабатывает, а также перепроверять ответы нейросетей в других надежных источниках, особенно если речь идет о сложных или деликатных сферах.

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технологии, общество , лаборатория касперского