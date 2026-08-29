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Цифровой рубль: мифы, реальность и инструкция по применению - 29.08.2026, ПРАЙМ
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Цифровой рубль: мифы, реальность и инструкция по применению
Цифровой рубль: мифы, реальность и инструкция по применению - 29.08.2026, ПРАЙМ
Цифровой рубль: мифы, реальность и инструкция по применению
Вокруг внедрения цифрового рубля по-прежнему много слухов. Главный вопрос населения — не потеряют ли люди право выбора привычных денег. Это стандартная реакция... | 29.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-29T06:06+0300
2026-08-29T06:06+0300
мнения аналитиков
финансы
опора россии
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Вокруг внедрения цифрового рубля по-прежнему много слухов. Главный вопрос населения — не потеряют ли люди право выбора привычных денег. Это стандартная реакция на любой новый инструмент. Важно понимать: новая форма рубля не отменяет старые, а лишь расширяет возможности.Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. По сути, это те же рубли, но существующие в виде уникального цифрового кода. Ключевое отличие — в месте хранения: вместо кармана или банковского счета, деньги размещаются в электронном кошельке на платформе Центробанка.Зачем это нужно? Причин три, и все они про удобство и безопасность. Во-первых, все внутренние переводы становятся бесплатными, без скрытых комиссий. Во-вторых, это серьезный барьер для мошенников — каждая операция защищена на государственном уровне. В-третьих, это толчок к повышению скорости и прозрачности всей финансовой системы.Пользование цифровым рублем дело сугубо добровольное. Чтобы открыть кошелек, не нужно идти в банк — это можно сделать в мобильном приложении своего банка, когда тот подключится к системе. Важный нюанс: кошелек будет только один, но заходить в него можно будет через приложения разных банков.Платить новым инструментом просто: по QR-коду через банковское приложение или переводом по номеру телефона. Однако это не вклад — проценты на остаток не начисляются и кешбэк не предусмотрен. Это исключительно платежный, а не сберегательный инструмент. Безопасность при этом обеспечена самыми жесткими стандартами киберзащиты, а банковская тайна действует в полном объеме.Никаких обязательств по переводу зарплат или пенсий на цифровой рубль не существует. Если у человека возникнет такое желание, достаточно написать заявление работодателю или в СФР с указанием номера своего цифрового кошелька.Без личного согласия гражданина никакие выплаты не переключат. Таким образом, цифровой рубль становится третьей опцией наравне с наличными и картой — выбор всегда остается за вами.Автор: Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения "Опоры России
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Сергей Елин
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, опора россии
Мнения аналитиков, Финансы, Опора России
06:06 29.08.2026
 
Цифровой рубль: мифы, реальность и инструкция по применению

Эксперт Елин объяснил смысл появления третьего вида российской валюты

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Сергей Елин, руководитель АКГ АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности МГО ОПОРЫ РОССИИ
Сергей Елин
эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности
Все материалы
Вокруг внедрения цифрового рубля по-прежнему много слухов. Главный вопрос населения — не потеряют ли люди право выбора привычных денег. Это стандартная реакция на любой новый инструмент. Важно понимать: новая форма рубля не отменяет старые, а лишь расширяет возможности.
Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. По сути, это те же рубли, но существующие в виде уникального цифрового кода. Ключевое отличие — в месте хранения: вместо кармана или банковского счета, деньги размещаются в электронном кошельке на платформе Центробанка.

Зачем это нужно? Причин три, и все они про удобство и безопасность. Во-первых, все внутренние переводы становятся бесплатными, без скрытых комиссий. Во-вторых, это серьезный барьер для мошенников — каждая операция защищена на государственном уровне. В-третьих, это толчок к повышению скорости и прозрачности всей финансовой системы.

Пользование цифровым рублем дело сугубо добровольное. Чтобы открыть кошелек, не нужно идти в банк — это можно сделать в мобильном приложении своего банка, когда тот подключится к системе. Важный нюанс: кошелек будет только один, но заходить в него можно будет через приложения разных банков.

Платить новым инструментом просто: по QR-коду через банковское приложение или переводом по номеру телефона. Однако это не вклад — проценты на остаток не начисляются и кешбэк не предусмотрен. Это исключительно платежный, а не сберегательный инструмент. Безопасность при этом обеспечена самыми жесткими стандартами киберзащиты, а банковская тайна действует в полном объеме.

Никаких обязательств по переводу зарплат или пенсий на цифровой рубль не существует. Если у человека возникнет такое желание, достаточно написать заявление работодателю или в СФР с указанием номера своего цифрового кошелька.
Без личного согласия гражданина никакие выплаты не переключат. Таким образом, цифровой рубль становится третьей опцией наравне с наличными и картой — выбор всегда остается за вами.

Автор: Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения "Опоры России

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