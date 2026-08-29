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Подсчитано, во сколько обойдется школьный ланч-бокс
Подсчитано, во сколько обойдется школьный ланч-бокс - 29.08.2026, ПРАЙМ
Подсчитано, во сколько обойдется школьный ланч-бокс
Сборка школьного ланч-бокса — это не просто родительская забота, а стратегическая инвестиция в успеваемость ребенка. Как рассказал агентству "Прайм"... | 29.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-29T02:02+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Сборка школьного ланч-бокса — это не просто родительская забота, а стратегическая инвестиция в успеваемость ребенка. Как рассказал агентству "Прайм" бизнес-консультант Сергей Маликов, основная задача родителей — обеспечить не калорийный, а сбалансированный перекус, который станет альтернативой покупкам в буфете с фастфудом и сладостями.Ключевой принцип здорового перекуса — сочетание медленных углеводов, белка и клетчатки. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рекомендуется заменить привычный белый хлеб на цельнозерновой или использовать для сэндвичей тонкий лаваш: сложные углеводы служат "топливом" для мозга и обеспечивают длительную энергию без скачков сахара в крови.Белок (запеченная индейка, курица, твердый сыр или яйцо) необходим для продолжительного чувства сытости, чтобы ученик не отвлекался на голод посреди уроков."Третий обязательный элемент — клетчатка и витамины. Свежие овощи (палочки моркови, огурца, болгарского перца или помидоры черри) не только дополняют вкус, но и долго сохраняют свежесть без холодильника", - говорит Маликов.В качестве десерта эксперт советует отказаться от магазинных сладостей в пользу сезонных фруктов, ягод или горсти орехов с сухофруктами — это источник витаминов группы "В", магния и железа, необходимых для концентрации внимания.Собрать полноценный ланч-бокс для школьника в Москве в 2026 учебном году стоит примерно 90–155 рублей в день, если готовить дома из обычных продуктов. При покупке готовых перекусов или использовании премиальных ингредиентов сумма может вырасти до 200–300 рублей. Эти затраты сопоставимы с покупкой не слишком полезного перекуса в школе, но при этом гарантируют ребенку поступление всех необходимых макро- и микронутриентов.Если рассмотреть бюджетный вариант меню на день, то в него войдут:"А вот чего лучше избегать, так это покупной сладкой выпечки, шоколадных батончиков, чипсов, сухарей и сладких газированных напитков с высоким содержанием сахара. Нежелательны продукты с майонезом и скоропортящиеся блюда", - подытоживает эксперт.Он поясняет, что одна из главных, но одноразовых статей расхода, — это контейнер. Цены в Москве очень разные: бюджетный вариант (около 500 рублей) — это простая пластиковая банка объемом, например, 500 мл. Функциональный вариант (около 1 700 рублей) — это уже более продуманные модели, например, двухъярусные или с несколькими герметичными секциями.
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эксклюзив, общество , роспотребнадзор, общепит
Эксклюзив, Общество , Роспотребнадзор, общепит
Подсчитано, во сколько обойдется школьный ланч-бокс
Эксперт Маликов подсчитал, во сколько обойдутся продукты для перекуса на перемене
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Сборка школьного ланч-бокса — это не просто родительская забота, а стратегическая инвестиция в успеваемость ребенка. Как рассказал агентству "Прайм" бизнес-консультант Сергей Маликов, основная задача родителей — обеспечить не калорийный, а сбалансированный перекус, который станет альтернативой покупкам в буфете с фастфудом и сладостями.
Ключевой принцип здорового перекуса — сочетание медленных углеводов, белка и клетчатки. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рекомендуется заменить привычный белый хлеб на цельнозерновой или использовать для сэндвичей тонкий лаваш: сложные углеводы служат "топливом" для мозга и обеспечивают длительную энергию без скачков сахара в крови.
Белок (запеченная индейка, курица, твердый сыр или яйцо) необходим для продолжительного чувства сытости, чтобы ученик не отвлекался на голод посреди уроков.
"Третий обязательный элемент — клетчатка и витамины. Свежие овощи (палочки моркови, огурца, болгарского перца или помидоры черри) не только дополняют вкус, но и долго сохраняют свежесть без холодильника", - говорит Маликов.
В качестве десерта эксперт советует отказаться от магазинных сладостей в пользу сезонных фруктов, ягод или горсти орехов с сухофруктами — это источник витаминов группы "В", магния и железа, необходимых для концентрации внимания.
В Росстандарте рассказали о ГОСТе на школьное питание
Собрать полноценный ланч-бокс для школьника в Москве в 2026 учебном году стоит примерно 90–155 рублей в день, если готовить дома из обычных продуктов. При покупке готовых перекусов или использовании премиальных ингредиентов сумма может вырасти до 200–300 рублей. Эти затраты сопоставимы с покупкой не слишком полезного перекуса в школе, но при этом гарантируют ребенку поступление всех необходимых макро- и микронутриентов.
Если рассмотреть бюджетный вариант меню на день, то в него войдут:
- Сэндвич из цельнозернового хлеба с курицей/сыром и листом салата — 40–60 рублей
- Морковные палочки + огурец — 15–25 рублей
- Яблоко или банан — 15–30 рублей
- Горсть орехов/сухофруктов — 20–40 рублей
"А вот чего лучше избегать, так это покупной сладкой выпечки, шоколадных батончиков, чипсов, сухарей и сладких газированных напитков с высоким содержанием сахара. Нежелательны продукты с майонезом и скоропортящиеся блюда", - подытоживает эксперт.
Он поясняет, что одна из главных, но одноразовых статей расхода, — это контейнер. Цены в Москве очень разные: бюджетный вариант (около 500 рублей) — это простая пластиковая банка объемом, например, 500 мл. Функциональный вариант (около 1 700 рублей) — это уже более продуманные модели, например, двухъярусные или с несколькими герметичными секциями.