Как рассчитать свою пенсию в 40 и 50 лет и получить в три раза больше

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Оценить уровень своего будущего финансового комфорта можно задолго до завершения карьеры. Для этого используют коэффициент замещения — отношение средней пенсии к средней заработной плате. В мировой практике считается, что для сохранения привычного уровня жизни пенсия должна составлять не менее 70–80% от прежнего дохода.Коэффициент замещения государственной пенсией утраченного заработка в России на начало 2026 года находился на уровне около 27%. Для тех граждан, кто заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), суммарный коэффициент замещения с учетом выплат от НПФ может достигать 32%. Однако этот показатель ниже рекомендуемого Международной организацией труда (МОТ) минимума в 40%.Согласно опросам, люди хотели бы получать на пенсии около 50 тысяч рублей и больше. Средняя страховая пенсия сейчас составляет чуть больше 27 тысяч рублей. То есть государственная пенсия обеспечивает базовый минимум. Для обеспечения комфортного привычного уровня жизни важно позаботиться о создании дополнительного капитала на будущее как можно раньше. Тогда это получится сделать с наименьшими издержками для своего бюджета и с большей эффективностью. На длинном горизонте время становится самостоятельным фактором роста капитала: реинвестирование дохода многократно усиливает результат накоплений.Например, те, кто уже сейчас выходит на пенсию, получая выплаты от НПФ в рамках программ по НПО, добавляют каждый месяц к своему доходу примерно по шесть-семь тысяч рублей. Еще одним полезным финансовым инструментом может выступить Программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная в январе 2024 года. Это гибкий инструмент: ПДС подходит как для формирования дополнительной пенсии, так и для накоплений на крупные семейные цели, например, покупку жилья или образование детей.Программа позволяет откладывать небольшие, комфортные суммы, не сжимая текущий бюджет, но формируя солидный капитал в перспективе. ПДС — это единственный финансовый продукт на рынке, который дает высокую доходность без рыночного риска благодаря государственной поддержке. Государство добавляет участнику до 36 тысяч рублей ежегодно на протяжении первых 10 лет участия в ПДС (суммарно до 360 тысяч рублей). Еще ежегодно можно оформлять налоговый вычет с личных взносов в Программу до 400 тысяч рублей, возвращая 13–22% в зависимости от вашей ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).Кроме того, инвестиционная доходность ПДС в 2024 году составила 20%, в 2025 — 19%. Еще один важный момент — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность внесенных гражданами личных взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2,8 миллиона рублей. Отдельно в полном объеме защищены переведенные в программу средства накопительной пенсии, средства, полученные от государства по софинансированию, и доход от их инвестирования. Воспользоваться средствами можно через 15 лет участия в Программе, при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также досрочно без потери инвестиционного дохода при необходимости оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.Рассмотрим на примере, как время начала сбережений влияет на размер совокупного капитала. Допустим, мужчина в 50 лет с зарплатой в 80 тысяч рублей будет в течение 10 лет откладывать в Программу долгосрочных сбережений по 3 тысячи рублей — в 60 лет у него будет сформирован дополнительный капитал в размере 1,3 миллиона рублей. Если этот человек назначит себе срочные выплаты на 10 лет, то будет получать по 10,5 тысячи рублей ежемесячно.Если бы этот же мужчина начал копить с ПДС в 45 лет, откладывая те же 3 тысячи рублей ежемесячно, то за 15 лет участия в Программе к 60 годам он сформировал бы капитал в размере 2,3 миллиона рублей. Эту сумму участник ПДС смог бы забрать единовременно или назначить себе срочные выплаты на 10 лет, получая каждый месяц уже около 19 тысяч рублей.А если бы этот человек начал откладывать в ПДС в 40 лет по 3 тысячи рублей в месяц, то за 20 лет участия в Программе к 60-летию он бы создал себе капитал в размере 3,9 миллиона рублей. Эту сумму мужчина мог бы забрать единовременной выплатой или оформить срочные выплаты на 10 лет в размере 32,4 тысячи ежемесячно.Таким образом, математическая разница в старте накоплений в 10 лет существенна: при одинаковом взносе ранний старт в 40 лет позволяет накопить к 60 годам на 2,6 миллиона рублей больше (3,9 миллиона рублей за 20 лет накоплений), чем начало формирования сбережений в 50 лет (1,3 миллиона рублей за 10 лет накоплений).Поэтому ключевым шагом становится формирование устойчивой привычки регулярно направлять часть бюджета на долгосрочные накопления. Такой полезный навык будет незаметен для бюджета, а в долгосрочной перспективе станет важным фактором вашего финансового благополучия.Автор: Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Оценить уровень своего будущего финансового комфорта можно задолго до завершения карьеры. Для этого используют коэффициент замещения — отношение средней пенсии к средней заработной плате. В мировой практике считается, что для сохранения привычного уровня жизни пенсия должна составлять не менее 70–80% от прежнего дохода.
Коэффициент замещения государственной пенсией утраченного заработка в России на начало 2026 года находился на уровне около 27%. Для тех граждан, кто заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), суммарный коэффициент замещения с учетом выплат от НПФ может достигать 32%. Однако этот показатель ниже рекомендуемого Международной организацией труда (МОТ) минимума в 40%.
Согласно опросам, люди хотели бы получать на пенсии около 50 тысяч рублей и больше. Средняя страховая пенсия сейчас составляет чуть больше 27 тысяч рублей. То есть государственная пенсия обеспечивает базовый минимум. Для обеспечения комфортного привычного уровня жизни важно позаботиться о создании дополнительного капитала на будущее как можно раньше. Тогда это получится сделать с наименьшими издержками для своего бюджета и с большей эффективностью. На длинном горизонте время становится самостоятельным фактором роста капитала: реинвестирование дохода многократно усиливает результат накоплений.
Например, те, кто уже сейчас выходит на пенсию, получая выплаты от НПФ в рамках программ по НПО, добавляют каждый месяц к своему доходу примерно по шесть-семь тысяч рублей. Еще одним полезным финансовым инструментом может выступить Программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная в январе 2024 года. Это гибкий инструмент: ПДС подходит как для формирования дополнительной пенсии, так и для накоплений на крупные семейные цели, например, покупку жилья или образование детей.
Программа позволяет откладывать небольшие, комфортные суммы, не сжимая текущий бюджет, но формируя солидный капитал в перспективе. ПДС — это единственный финансовый продукт на рынке, который дает высокую доходность без рыночного риска благодаря государственной поддержке. Государство добавляет участнику до 36 тысяч рублей ежегодно на протяжении первых 10 лет участия в ПДС (суммарно до 360 тысяч рублей). Еще ежегодно можно оформлять налоговый вычет с личных взносов в Программу до 400 тысяч рублей, возвращая 13–22% в зависимости от вашей ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Кроме того, инвестиционная доходность ПДС в 2024 году составила 20%, в 2025 — 19%. Еще один важный момент — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность внесенных гражданами личных взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2,8 миллиона рублей. Отдельно в полном объеме защищены переведенные в программу средства накопительной пенсии, средства, полученные от государства по софинансированию, и доход от их инвестирования.
Воспользоваться средствами можно через 15 лет участия в Программе, при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также досрочно без потери инвестиционного дохода при необходимости оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.
Рассмотрим на примере, как время начала сбережений влияет на размер совокупного капитала. Допустим, мужчина в 50 лет с зарплатой в 80 тысяч рублей будет в течение 10 лет откладывать в Программу долгосрочных сбережений по 3 тысячи рублей — в 60 лет у него будет сформирован дополнительный капитал в размере 1,3 миллиона рублей. Если этот человек назначит себе срочные выплаты на 10 лет, то будет получать по 10,5 тысячи рублей ежемесячно.
Финансист научил, как подготовиться к пенсии
17 августа, 02:02
Если бы этот же мужчина начал копить с ПДС в 45 лет, откладывая те же 3 тысячи рублей ежемесячно, то за 15 лет участия в Программе к 60 годам он сформировал бы капитал в размере 2,3 миллиона рублей. Эту сумму участник ПДС смог бы забрать единовременно или назначить себе срочные выплаты на 10 лет, получая каждый месяц уже около 19 тысяч рублей.
А если бы этот человек начал откладывать в ПДС в 40 лет по 3 тысячи рублей в месяц, то за 20 лет участия в Программе к 60-летию он бы создал себе капитал в размере 3,9 миллиона рублей. Эту сумму мужчина мог бы забрать единовременной выплатой или оформить срочные выплаты на 10 лет в размере 32,4 тысячи ежемесячно.
Таким образом, математическая разница в старте накоплений в 10 лет существенна: при одинаковом взносе ранний старт в 40 лет позволяет накопить к 60 годам на 2,6 миллиона рублей больше (3,9 миллиона рублей за 20 лет накоплений), чем начало формирования сбережений в 50 лет (1,3 миллиона рублей за 10 лет накоплений).
Поэтому ключевым шагом становится формирование устойчивой привычки регулярно направлять часть бюджета на долгосрочные накопления. Такой полезный навык будет незаметен для бюджета, а в долгосрочной перспективе станет важным фактором вашего финансового благополучия.
Автор: Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.