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Юрист объяснил, когда нужно платить по чужим кредитам - 30.08.2026, ПРАЙМ
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Юрист объяснил, когда нужно платить по чужим кредитам
Юрист объяснил, когда нужно платить по чужим кредитам - 30.08.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, когда нужно платить по чужим кредитам
В российском законодательстве есть несколько правил, позволяющих возложить обязанность по исполнению заемных обязательств на третье лицо. О том, в каких случаях | 30.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-30T03:03+0300
2026-08-30T03:03+0300
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В российском законодательстве есть несколько правил, позволяющих возложить обязанность по исполнению заемных обязательств на третье лицо. О том, в каких случаях отвечать по долгам придется другим людям, агентству "Прайм" рассказала адвокат, руководитель корпоративной практики АБ “Соколов, Трусов и партнеры” Асият Алибекова.Первый случай — наследование долгов. Статья 1175 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества. Если вы приняли наследство на 500 тысяч рублей, банк не может требовать погашения кредита на большую сумму. При этом действует запрет на частичный отказ от наследства — нельзя принять квартиру, отказавшись от долгов умершего."Вступая в наследственные правоотношения, важно помнить, что наследство — это не только квартиры, машины и счета, но также и долги", — пояснила Алибекова.Второй случай — поручительство. Соглашаясь выступить поручителем по чужому кредиту, люди до последнего не верят, что платить придется им. Однако по статье 363 Гражданского кодекса поручитель и должник несут солидарную ответственность. Если по кредиту возникла просрочка, банк может сразу предъявить требование к поручителю. Поручительство не прекращается автоматически со смертью должника или при его банкротстве.Третий случай — созаемщики. Созаемщик — это уже не просто гарант, а полноценный заемщик. Если основной должник перестает платить, банк вправе требовать деньги с созаемщика. Суд не будет разбираться, кто из них на самом деле пользовался кредитными средствами.Отдельно стоит сказать об общих долгах супругов. Если один супруг взял кредит и потратил деньги на нужды семьи, то отвечать по этому кредиту будут оба супругов их общим имуществом. Банку потребуется лишь доказать в суде, что заемные средства потрачены на семейные цели. Развод от этой ответственности не освобождает.Итоговый вывод: платить по чужим кредитам могут заставить наследников, поручителей, созаемщиков и супругов. "Во всех этих случаях закон защищает не столько личную свободу от чужих долгов, сколько право кредитора получить свои деньги обратно", - заключила Алибекова.
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эксклюзив, бизнес, финансы, общество
Эксклюзив, Бизнес, Финансы, Общество
03:03 30.08.2026
 
Юрист объяснил, когда нужно платить по чужим кредитам

Эксперт Алибекова перечислила основания для оплаты чужого долга

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСубсидии ЖКХ
Субсидии ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В российском законодательстве есть несколько правил, позволяющих возложить обязанность по исполнению заемных обязательств на третье лицо. О том, в каких случаях отвечать по долгам придется другим людям, агентству "Прайм" рассказала адвокат, руководитель корпоративной практики АБ “Соколов, Трусов и партнеры” Асият Алибекова.
Первый случай — наследование долгов. Статья 1175 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества. Если вы приняли наследство на 500 тысяч рублей, банк не может требовать погашения кредита на большую сумму. При этом действует запрет на частичный отказ от наследства — нельзя принять квартиру, отказавшись от долгов умершего.
"Вступая в наследственные правоотношения, важно помнить, что наследство — это не только квартиры, машины и счета, но также и долги", — пояснила Алибекова.
Второй случай — поручительство. Соглашаясь выступить поручителем по чужому кредиту, люди до последнего не верят, что платить придется им. Однако по статье 363 Гражданского кодекса поручитель и должник несут солидарную ответственность. Если по кредиту возникла просрочка, банк может сразу предъявить требование к поручителю. Поручительство не прекращается автоматически со смертью должника или при его банкротстве.
Третий случай — созаемщики. Созаемщик — это уже не просто гарант, а полноценный заемщик. Если основной должник перестает платить, банк вправе требовать деньги с созаемщика. Суд не будет разбираться, кто из них на самом деле пользовался кредитными средствами.
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Россиянам напомнили пять правил безопасности при оплате долгов
8 февраля 2023, 11:21
Отдельно стоит сказать об общих долгах супругов. Если один супруг взял кредит и потратил деньги на нужды семьи, то отвечать по этому кредиту будут оба супругов их общим имуществом. Банку потребуется лишь доказать в суде, что заемные средства потрачены на семейные цели. Развод от этой ответственности не освобождает.
Итоговый вывод: платить по чужим кредитам могут заставить наследников, поручителей, созаемщиков и супругов. "Во всех этих случаях закон защищает не столько личную свободу от чужих долгов, сколько право кредитора получить свои деньги обратно", - заключила Алибекова.
 
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