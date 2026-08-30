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Юрист объяснил, когда нужно платить по чужим кредитам

Юрист объяснил, когда нужно платить по чужим кредитам - 30.08.2026, ПРАЙМ

Юрист объяснил, когда нужно платить по чужим кредитам

В российском законодательстве есть несколько правил, позволяющих возложить обязанность по исполнению заемных обязательств на третье лицо. О том, в каких случаях | 30.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-30T03:03+0300

2026-08-30T03:03+0300

2026-08-30T03:03+0300

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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В российском законодательстве есть несколько правил, позволяющих возложить обязанность по исполнению заемных обязательств на третье лицо. О том, в каких случаях отвечать по долгам придется другим людям, агентству "Прайм" рассказала адвокат, руководитель корпоративной практики АБ “Соколов, Трусов и партнеры” Асият Алибекова.Первый случай — наследование долгов. Статья 1175 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества. Если вы приняли наследство на 500 тысяч рублей, банк не может требовать погашения кредита на большую сумму. При этом действует запрет на частичный отказ от наследства — нельзя принять квартиру, отказавшись от долгов умершего."Вступая в наследственные правоотношения, важно помнить, что наследство — это не только квартиры, машины и счета, но также и долги", — пояснила Алибекова.Второй случай — поручительство. Соглашаясь выступить поручителем по чужому кредиту, люди до последнего не верят, что платить придется им. Однако по статье 363 Гражданского кодекса поручитель и должник несут солидарную ответственность. Если по кредиту возникла просрочка, банк может сразу предъявить требование к поручителю. Поручительство не прекращается автоматически со смертью должника или при его банкротстве.Третий случай — созаемщики. Созаемщик — это уже не просто гарант, а полноценный заемщик. Если основной должник перестает платить, банк вправе требовать деньги с созаемщика. Суд не будет разбираться, кто из них на самом деле пользовался кредитными средствами.Отдельно стоит сказать об общих долгах супругов. Если один супруг взял кредит и потратил деньги на нужды семьи, то отвечать по этому кредиту будут оба супругов их общим имуществом. Банку потребуется лишь доказать в суде, что заемные средства потрачены на семейные цели. Развод от этой ответственности не освобождает.Итоговый вывод: платить по чужим кредитам могут заставить наследников, поручителей, созаемщиков и супругов. "Во всех этих случаях закон защищает не столько личную свободу от чужих долгов, сколько право кредитора получить свои деньги обратно", - заключила Алибекова.

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